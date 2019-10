La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/oct/2019 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Tengo un sueño"

Por Luís Rodas











El padre Pedro Opeka (1990) en Madagascar dijo algo muy cierto "Hay que combatir el asistencialismo hasta en la propia familia. Porque si no, no dejamos crecer a los hijos y los acostumbramos a recibir todo de los padres. Asistir a alguien sin ninguna exigencia es matarle su espíritu de iniciativa". El padre Pedro apuesta fundamentalmente a las nuevas generaciones nacidas y educadas en su fundación. Ellos son la mejor prueba de que salir de la pobreza es posible si al ser humano se le dan oportunidades y herramientas para lograrlo. "Prefiero que un día me echen de aquí por haberlos hecho trabajar, a que me levanten un monumento diciendo que el padre era muy bueno y nos daba todo sin exigirnos nada a cambio". Pastor, William J.H. Boetcker (1916) No se puede ayudar a las personas de forma permanente, haciendo por ellos lo que ellos pueden y deben hacer por sí mismos No se puede forjar el carácter y valentía, quitando al hombre iniciativa e independencia. No se puede llevar adelante la hermandad del hombre, alentando el odio de clases. No se puede lograr prosperidad, desalentando una economía competitiva. No se puede fortalecer a los débiles, debilitando a los fuertes. No se puede ayudar al obrero, perjudicando al que le da de comer (patrón, empresa, etc). No se puede ayudar al pobre, destruyendo a los que invierten y dan trabajo. No se puede evitar una crisis, gastando más de lo que se gana. No se puede establecer una economía sana con préstamos imposibles de pagar. No lo puede entender, quien no quiere entender. Pastor. Adrián Rogers, (1931) No se puede multiplicar la riqueza dividiéndola. Todo lo que una persona recibe sin haber trabajado para obtenerlo, otra persona deberá haber trabajado para ello, pero sin recibirlo. El gobierno no puede entregar nada a alguien, si antes no se lo ha quitado a alguien. No se puede establecer la libertad del pobre, sobre la base de dejar sin libertad al rico. Cuando la mitad de las personas llegan a la conclusión de que ellas no tienen que trabajar porque la otra mitad está obligada a hacerse cargo de ellas, y cuando ésta otra mitad se convence de que no vale la pena trabajar porque alguien les quitará lo que han logrado con su esfuerzo, eso, mi querido amigo, es el fin de cualquier nación. "Yo tengo un sueño", dijo Martin Luther King (1963). Y cambió su país,….yo también, sueño una Argentina basada en el respeto, la Justicia, la salud, la seguridad, la equidad, la cultura del trabajo y del esfuerzo, la transparencia en la función pública, el respeto por el que piensa distinto, sin convertirlo en enemigo, respeto por los derechos humanos con los dos ojos, una prensa libre de convicción, no de militancia, por los jóvenes (cuyos padres no le transmiten la historia y lo que nos legaron nuestros abuelos). Se trata de sueños que seguro comparten la mayoría de los ciudadanos que, a pesar de todo, tienen fe y creen que siempre se está a tiempo para lograrlos. Sólo se necesita perseverancia, compromiso y voluntad. "Tengo un sueño" ¡Sí! ¡que alguna vez nos daremos cuenta, que estos pensamientos son los que construyen un país normal! No sé cuándo pasará, todo depende de que reflexionemos en estas cosas y entonces el tiempo estará mas cerca. A esto nos puede ayudar Dios, interesándonos, instruyéndonos en lo que nos dejó como legado, "La Biblia", allí está todo lo que necesitamos para enfocarnos en hacer lo correcto, ¿La hemos leído? ¡Nos decimos Cristianos! ¡Pero la leemos? Nunca es tarde, Él nos quiere guiar, está en nosotros acercarnos a Él. Es una decisión trascendental para ti y la sociedad. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



