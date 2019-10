"Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres" (Juan 8,32).

Conferencia realizada por Giorgio Bongiovanni en Italia

16 de junio de 2019 - Palermo-Italia

Pregunta: Quisiera que tú profundizaras el Mensaje "He visto el Retorno de Cristo sobre las nubes del Cielo"

Giorgio: Yo he divulgado ese Mensaje, porque he visto lo que sucederá. Yo he dedicado los últimos treinta años a mi vida religiosa espiritual y a la social y humana, dónde intento poner en práctica el Evangelio de Cristo con mi familia, mis amigos y asociaciones de voluntariado; y, como vosotros sabéis, desde hace veinte años soy periodista Antimafia en Palermo. En relación a lo que vivo en el aspecto espiritual, he decidido escribir lo que he visto: la Segunda Venida de Cristo en el mundo, Su descenso con grandes astronaves y la resurrección de los que morirán en los últimos tres días. He visto sus tumbas que explotan y que de ellas salían cuerpos sanos, a prescindir de la causa de su muerte (enfermedad, asesinato, víctima de accidente o catástrofes).

Las jerarquías de la Iglesia no quieren que Él vuelva; aparte alguna excepción, todos serán juzgados severamente, empezando por los que han reciclado el dinero de la mafia con el Evangelio en mano, los amigos de los dictadores y los pedófilos. Sólo algunos misioneros, los curas de las parroquias humildes y sencillas y algunos creyentes Le esperan. Todos los demás generaran de Su Venida, acusándolo de ser un falso profeta, un truco de Hollywood, un extraterrestre a la conquista del mundo, un producto militar de esa fantasmal Rusia que se come a los niños, pero la resurrección de los muertos será la prueba maestra, inequívoca, irrepetible, incuestionable. Y también será una derrota clamorosa del fanatismo científico arrogante de siempre que, a pesar de los objetivos que se han alcanzado, frente a un semejante acto científico incontestable, no les queda otra que rendirse y admitir que se trata de una intervención de una entidad suprema. Quiero recordar que, en pasado, la ciencia súcube de la Iglesia condenó a la hoguera a Giordano Bruno por haber puesto en tela de juicio sus teorías; y antes la Iglesia creía incluso que los hombres de piel negra no tenían alma.

Coincidiendo con Su Regreso, he visto también a todos los enfermos del planeta, incluidos los terminales, sanar instantáneamente y salir gritando y dando gracias a Dios; he visto a millones de jóvenes entrar en las astronaves de luz y a mi mismo agradecer a Nuestro Dios, que me ha dicho que todo se estaba cumpliendo y que tenía que prepararme para ir a otro planeta a hacer Su Voluntad.

Pregunta: En la profecía de Fátima se habla de una alteración total del planeta debido al desplazamiento del eje terrestre. Volviendo a lo que se ha dicho antes, a la Cruz en el Cielo que Cristo anuncia en el Evangelio y a la guerra mundial inminente ¿puedes explicar en qué orden temporal ocurrirán?

Giorgio: Nosotros tenemos que razonar con los tiempos del Cielo. Nosotros los seres humanos nos hemos dado un tiempo, lo que nuestra dimensión material puede asimilar, en base a las vibraciones y sobre todo en relación al movimiento que la Tierra cumple alrededor del Sol y de sí misma. La duración de un día que se calcula de veinticuatro horas depende del período de rotación de la Tierra alrededor de su propio eje, mientras el movimiento de traslación alrededor del sol se calcula en 365 días, por lo tanto nuestros cálculos se basan en lo que podemos percibir. Las profecías que has citado son nobles, honorables, verdaderas, que nosotros mismos hemos difundido durante años y que nos enseñan determinados hechos que con mucha probabilidad pudieran ocurrir, pero no son certezas. En cambio yo he citado la Profecía de la Segunda Venida de Cristo, que ocurrirá al 100%.

Yo creo que soy honesto porque cada vez que he divulgado un mensaje, incluido el de Fátima, he dicho que la profecía se cumplirá si el hombre no cambia; pero puede ser que no se cumpla, o que se cumpla solo en parte si hubiera un cambio. Dicho esto yo estoy convencido que todas estas cosas ocurrirán, los tiempos son muy precisos y concadenados entre ellos como un mosaico. Lo que yo he visto es la parte final de todos estos acontecimientos, la conclusión.

Si se manifiesta una Cruz en el cielo, no penséis que el mundo se pare: hablarían todos los periódicos, habría una gran emoción, pero muchos pensarían que no es verdadera, que se trata de un truco de la NASA; otros dirán que es una señal de los extraterrestres que están llegando y nos quieren matar todos o el resultado de una excepcional formación de partículas cósmicas de pequeños asteroides. Cuando luego las catástrofes ocurrirán con el desplazamiento del eje magnético terrestre, dónde toda la Italia será asolada por una ola de frío y en Siberia cultivarán las mandarinas y las naranjas, se dirá que es un acontecimiento que ocurre cada veinticuatro mil años. No admitirán nunca que es un Signo de la Potencia de Dios. Mientras millones de personas morirán por congelamiento o sufrirán, los dueños del mundo seguirán diciendo mentiras a millones y millones de seres humanos como tú y yo: el desplazamiento del eje polar, los terremotos en todo el mundo, el Signo de la cruz en el cielo y el aterrizaje de los extraterrestres no moverán al anticristo del trono del poder; sólo la demostración del poder de vida y muerte del Hijo de Dios sobre los hombres podrá deponerlo. Lamentablemente todas las visiones que yo respeto, amo y divulgo no servirán a que cambie la humanidad, sino sólo a despertar a otros hermanos, a millones de personas. La humanidad sólo cambiará cuando el Hijo de Dios aparezca en el Cielo y aterrice con grandes medios angélicos. Todos le verán y cuando los muertos resuciten no se podrá hacer nada más que arrodillarse y decir: "Mea culpa, mea máxima culpa Señor, te pido perdón", pero no tendrán perdón. Esta será el arma implacable que usará Cristo para hacer que todo el mundo se arrodille a Sus pies para luego juzgarlo.

Continúa el próximo domingo

ESTIMADOS LECTORES DE LA VOZ DEL AGUILA: próximamente estaremos compartiendo una charla amena con aquellos que deseen profundizar estos importantes temas, escribinos por whats app al 3489-15575775 o mandanos un mail a lavozdelaguila@yahoo.com.ar, para coordinar fechas y horarios (a realizar en el centro de la ciudad de Campana). Los esperamos a todos!!!!!

Ingresá a:

Facebook: Eldía Quela Tierra Sedetuvo

Youtube: La Voz del Águila

Radio: "El día que la tierra se detuvo" FM Los Cardales 104.9, martes a las 19 hs

Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar