La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/oct/2019 Fútbol AFA:

Villa Dálmine y Puerto Nuevo fueron reprogramados para el martes











OTRAS SUSPENSIONES Además de los partidos de Villa Dálmine y Puerto Nuevo, las lluvias obligaron a suspender toda la programación de la Liga Campanense de Fútbol de este fin de semana. Por su parte, la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) también canceló toda su actividad y reprogramó los partidos para este lunes, por lo que Ciudad de Campana estará visitando mañana lunes a Las Cañas por el campeonato de la Segunda División. Lo mismo hizo la Asociación de Hóckey de Buenos Aires (AHBA), aunque no pudo reprogramar la fecha para el lunes, dado que para mañana ya tenía pautada otra jornada (ver aparte). Por las intensas tormentas, el partido del Violeta ante Tigre fue postergado para el martes a las 19.10 horas. En tanto, el Auriazul recibirá a Sportivo Barracas el mismo día desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos. De los 14 encuentros programados ayer por la Asociación del Fútbol Argentinos (AFA) solo pudieron disputarse dos: uno en Córdoba, donde Belgrano igualó 2-2 como local frente a Ferro Carril Oeste por la Primera Nacional; y otro en Rosario, donde Argentino empató sin goles frente a Atlético Lugano por la Primera D. La otra docena de partidos no pudo jugarse por las intensas tormentas que afectaron a nuestra región durante la madrugada y también durante parte del mismo sábado. Y fueron todos, a excepción de Estudiantes (BA) vs Atlanta, fueron reprogramados para el martes. En ese marco quedaron atrapadas entonces las presentaciones de Villa Dálmine y Puerto Nuevo. El compromiso del Violeta frente a Tigre en Victoria fue uno de los últimos partidos en suspenderse (iba televisado), pero no pudo escaparle a la lógica de la jornada. Así, pasó para el martes a las 19.10 horas en el mismo estadio José Dellagiovanna. Todo indica que para esa fecha y horario nada cambiará en la planificación de Lucas Bovaglio y que los titulares serán: Juan Manuel Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Fabricio Brener, Facundo Affranchino, Nicolás Del Priore, David Gallardo; Brian Orosco y Catriel Sánchez. Y que en el banco de suplentes estarán Juan Ignacio Dobboletta, Juan Ignacio Alvacete, Santiago Moyano, Lucas Cuevas, Denis Brizuela, Álvaro Veliez y Germán Lesman. Por su parte, Puerto Nuevo no pudo celebrar en su cancha su 80º aniversario. Incluso, debió suspender también el evento que había organizado para festejar este nuevo cumpleaños de la institución. En su caso debía recibir a Sportivo Barracas, que iba a llegar a Campana con apenas 72 horas de descanso. Ahora, el Arrabalero tendrá mejores oportunidades de recuperación de cara al duelo que se postergó para el martes a las 15.30 horas, siempre en el estadio Carlos Vallejos. En principio, el DT Carlos Pereyra tenía pautado presentar la siguiente alineación: Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Raúl Colombo, Lautaro Velasco, Lautaro Cuenos; Emanuel Russo, Kevin Redondo, Santiago Palacio, Agustín Campana; Mariano Filiosi y Brian Fassone. Mientras que en el banco de suplentes iban a estar: Esteban Montesano, Uriel Huarte, Nicolás Colombano, Brian Inveraldi, Enzo Moreno, Nazareno Gómez y Rodrigo Fleitas.

EL ESTADIO JOSÉ DELLAGIOVANNA DE TIGRE, DONDE VILLA DÁLMINE DEBÍA JUGAR AYER.





EL CARLOS VALLEJOS RECIBIRÁ FINALMENTE EL MARTES EL DUELO ENTRE PUERTO NUEVO Y SPORTIVO BARRACAS.

#VillaDálmine Por las inclemencias climáticas, el partido frente a Tigre fue suspendido y reprogramado para el martes a las 19.10 horas.#PuertoNuevo El encuentro ante Sportivo Barracas fue reprogramado para el martes a las 15.30 horas. — Pablo Scoccia (@chuecosco) October 12, 2019

Fútbol AFA:

Villa Dálmine y Puerto Nuevo fueron reprogramados para el martes

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: