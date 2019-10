El encuentro había sido pautado inicialmente para hoy, pero ayer fue reprogramado para mañana a las 11.00 por las lluvias.

Por la quinta fecha del campeonato de Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo visitará mañana a las 11.00 a Deportivo Español. El encuentro había sido pautado inicialmente para hoy a las 15.30, pero ayer, por las intensas lluvias, fue reprogramado para mañana a la mañana.

Ambos equipos llegan a este encuentro tras un comienzo de torneo irregular. Español perdió en el debut ante Luján por 3 a 1 y también el domingo pasado ante Argentino de Rosario. Pero en las fechas 2 y 3 goleó a Almirante Brown y a Camioneros por 6 a 0 y 3 a 0 respectivamente. Con esta performance, las dirigidas por Carlos Torres suman 6 puntos, y están justo en la mitad de la tabla (11º puesto).

Las campanenses, por su parte, acumulan una victoria (ante Defensa y Justicia por 3 a 1 en Campana), un empate (el domingo pasado ante Deportivo Armenio) y dos derrotas (ante Lima y Comunicaciones). Así, con 4 puntos ocupan la 14ª posición.

Los partidos que completarán la jornada serán: Deportivo Merlo vs. Alte. Brown, Luján vs. Camioneros, All Boys vs. Argentino de Rosario, Deportivo Armenio vs. Argentino de Quilmes, Comunicaciones vs. Atlanta, Defensa y Justicia vs. Estudiantes de Buenos Aires, Lima F.C. vs. Ferro, Sarmiento vs. Deportivo Morón, Banfield vs. Argentinos Juniors, y Liniers vs. Atlas.