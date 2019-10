La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/oct/2019 Fútbol e Inclusión:

Campana Up; "La socialización del niño es muy importante"











STAFF Y CONTACTO La Escuela Campana UP está conformada por Néstor Bueri (Psicólogo Social), Marcelo Bonifazzio (Director Técnico Nacional de Fútbol), Marianela Ferreyra (Acompañante Terapéutica), María Belén Díaz (Licenciada en Psicología), Nuria Duré (Profesora de Educación Física) y Julieta Carabajal (Profesora de Educación Física). En tanto, en la categoría "Pulguitas" trabajan: María Sol Bueri (Licenciada en Psicología), Eugenia Viñas (Licenciada en Psicología) y Julieta Cáceres (Profesora de Educación Física). Para contactarse con Campana UP, se puede llamar al teléfono (03489) 15-592898, escribir al correo electrónico nestorb_ps@hotmail.com o comunicarse vía el Facebook "Campana UP Deporte Inclusivo". A LA BÚSQUEDA DE APOYO La Escuela Campana UP ya es una Asociación Civil sin fines de lucro, tiene una comisión y, también, muchos proyectos por cumplir. "Necesitamos sponsors, estamos tratando de hacer eventos para recaudar fondos, porque estamos en un momento difícil. Siempre digo que proyectos hay un montón para hacer, pero las posibilidades son un poco cortas", revela Bueri, quien está trabajando en una posible visita a la Escuela Modelo de Fútbol y Deportes de Claudio Marangoni (ex jugador de Boca Juniors e Independiente). La escuela de fútbol recreativa e inclusiva continúa con su desarrollo, dividiéndose entre el complejo Arco Iris y el Club Ciudad de Campana. "Tratamos que el niño no se sienta tan agobiado con tantas terapias semanales y que empiece a socializar con los pares por lo menos una vez por semana", remarca el psicólogo social Néstor Bueri. Campana UP nació en 2014 como un proyecto de inclusión ante la dificultad que chicos con Síndrome de Down tenían para poder incorporarse a las tradicionales escuelas de fútbol que fueron surgiendo en la ciudad. "Campana UP no es una escuela terapéutica, es una escuela totalmente recreativa e inclusiva. Tratamos que el niño no se sienta tan agobiado con tantas terapias semanales y que empiece a socializar con los pares por lo menos una vez por semana", remarca el psicólogo social Néstor Bueri, creador y referente de este espacio que hoy es una Asociación Civil sin fines de lucro. Actualmente, Campana UP cuenta con niños con retraso madurativo, autismo severo, con Síndrome de X Frágil y con discapacidad motriz, pero también hay niños que no atraviesan estas dificultades: "Tratamos de que jueguen todos juntos, la idea es que se conozcan, que se hagan amigos y que mantengan la amistad. No importa si tiene discapacidad o no, son todos chicos y la idea es que se socialicen y formen grupos de chicos. La socialización del niño es muy importante", apunta Bueri. De la charla con La Auténtica Defensa también participa Marcelo Bonifazzio, Director Técnico Nacional de Fútbol, quien se sumó a la escuela en 2018. "Hace diez años que trabajo con chicos, pero era un desconocido de todo esto porque siempre trabajé con chicos sin discapacidad. Es algo totalmente distinto, me gusta, aprendo un montón. Me llevaron para enseñar y terminé aprendiendo más de lo que enseño y eso es lo bueno. Trabajar con esos chicos es especial", explica. Los chicos tienen su clase todos los sábados de 14 a 15 horas en la cancha del complejo Arco Iris. Y en el mismo día y horario, pero en el Club Ciudad de Campana, se reúne la categoría "Pulguitas", un espacio para menores de 3 años, quienes tienen la posibilidad de trabajar con distintos profesionales para desarrollar la motricidad fina y gruesa, entre otras capacidades. "Se necesita un 1 a 1, un profe para cada chico. La idea es que empiecen a socializar de bebés", cuenta Bueri. Durante esa hora de actividad, los casi 20 chicos que asisten realizan juegos recreativos con distintos elementos y, sobre todo, con la pelota. Luego realizan una tanda penales para finalizar luego la práctica con un partido, que "eso es lo que le gusta a todos", cuentan entre risas Bueri y Bonifazzio. "Fuimos encontrando una variante para ver con qué se sentían más cómodos, qué les gustaba más a ellos. Es trabajar en conjunto con ellos para que todo salga de la mejor manera", detalla el profesor. Durante la charla se remarca el apoyo de los padres como pilar fundamental en el desarrollo del niño. "La idea es que ellos se sientan cómodos, tener una buena comunión con los profesores, ya que son a ellos a quienes le dejan el tesoro más preciado. Es fundamental que los padres estén al lado nuestro siempre", señalan. Por último, Bueri sintetiza: "Campana UP le ofrece mostrarle a su hijo otros valores, el del aprendizaje lento pero seguro, el del juego divertido hasta festejar los goles del contrario. Podrá saber que existen otras historias, otros niños que hacen el mayor esfuerzo por superarse, otros niños que le brindarán su amistad para siempre, aun en la dificultad. Le ofrecemos un espacio y un tiempo para aprender y enseñar la materia más noble, la de la inclusión".

LOS CHICOS JUEGAN Y SE DIVIERTEN EN EL COMPLEJO ARCO IRIS (FOTO: MISAEL GONZÁLEZ)





NESTOR BUERI Y MARCELO BONIFAZZIO, REFERENTES DE CAMPANA UP.



Fútbol e Inclusión:

Campana Up; "La socialización del niño es muy importante"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: