La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/oct/2019 Breves: Fútbol







JUEGA LA SELECCIÓN Este domingo desde las 11.00 (transmite TyC Sports), la Selección Argentina enfrentará a Ecuador en su segundo amistoso correspondiente a la fecha FIFA de octubre. Para este compromiso, el DT Lionel Scaloni confirmó ayer la siguiente formación: Agustín Marchesín; Juan Foyth, Germán Pezzella, Walter Kannemann, Marcos Acuña; Nicolás Gonzalez, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lucas Ocampos; Lucas Alario y Lautaro Martínez. De esta manera, solo cinco jugadores (Marchesín, Foyth, De Paul, Paredes y Martínez) repiten como titulares respecto al empate 2-2 frente a Alemania del pasado miércoles. PRIMERA NACIONAL Ayer, además de Tigre vs Villa Dálmine, también fue suspendido Estudiantes (BA) vs Atlante. Así, el único partido que se disputó de la novena fecha fue Belgrano 2 – Ferro Carril Oeste 2. En tanto, hoy domingo jugarán: All Boys vs Santamarina (15.30), Brown de Adrogué vs Samiento de Junión (15.30), Guillermo Brown (PM) vs Nueva Chicago (16.00), Gimnasia de Mendoza vs Gimnasia de Jujuy (17.00), Alvarado de Mar del Plata vs Estudiantes de Río Cuarto (17.30), San Martín de San Juan vs Independiente Rivadavia (18.10) y Mitre (SdE) vs Deportivo Morón (21.30). Mañana lunes lo harán: Agropecuario vs Platense (17.10), Atlético Rafaela vs Instituto (20.00) y Quilmes vs San Martín de Tucumán (21.10). El martes, además de Tigre vs Villa Dálmine (19.10), también jugarán: Defensores de Belgrano vs Almagro (15.30) y Chacarita vs Deportivo Riestra (20.00). Mientras que la programación se cerrará el miércoles con Barracas Central vs Temperley (15.30). PRIMERA B METRO Después que ayer se suspendieran los cuatro encuentros programados, la 10ª fecha se abrirá hoy con tres partidos: Almirante Brown vs San Miguel, Deportivo Armenio vs Flandria y Fénix vs Comunicaciones. Mañana lunes, en tanto, jugarán: San Telmo vs Colegiales y Talleres (RE) vs Acassuso. Mientras que para el martes fueron programados los cuatro cotejos suspendidos ayer: Tristán Suárez vs Los Andes, Sacachispas vs J.J. Urquiza, UAI Urquiza vs Villa San Carlos y Defensores Unidos vs Argentino de Quilmes. PRIMERA C La 12ª fecha del Torneo Apertura comenzará hoy con cuatro partidos: Cañuelas vs Argentino de Merlo, Ituzaingó vs El Porvenir, Excursionistas vs Dock Sud y Luján vs Central Córdoba (R). En tanto, mañana lunes jugarán: Deportivo Español vs Leandro N. Alem y San Martín (B) vs Berazategui. Mientras que el martes se disputarán los tres encuentros suspendidos ayer: Victoriano Arenas vs Lamadrid, Real Pilar vs Midland y Deportivo Merlo vs Laferrere. PRIMERA D La sexta fecha de la menor de las divisionales comenzó ayer: Argentino de Rosario igualó 0-0 como local frente a Atlético Lugano y no logra despegar en el certamen (suma 4 puntos en seis partidos). La jornada continuará hoy con Juventud Unida vs Defensores de Cambaceres, mientras que mañana jugarán: Centro Español vs Muñiz y Yupanqui vs Liniers. En tanto, el martes se disputarán los partidos suspendidos ayer: Puerto Nuevo vs Sportivo Barracas, Deportivo Paraguayo vs Claypole y Atlas vs Central Ballester. ELIMINATORIAS EUROCOPA Con su triunfo 2-0 sobre Grecia como local, Italia se convirtió en el segundo clasificado a la Eurocopa 2020 (Bélgica ya había obtenido también su boleto). Los demás resultados que dejó la jornada de ayer de las Eliminatorias fueron: Georgia 0-0 Irlanda, Bosnia 4-1 Finlandia, Dinamarca 1-0 Suiza, Islas Feroe 0-3 Rumania, Liechtenstein 1-1 Armenia, Malta 0-4 Suecia y Noruega 1-1 España.



Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: