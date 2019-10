La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/oct/2019 Básquet:

MÁS RESULTADOS Por la Zona Norte "A", Independiente de Zárate perdió 84-75 en su visita a Platense de La Plata, en un partido en el que el campanense Juan Martín Petrosino anotó 17 puntos para el Rojo zarateño. El otro juego de esta zona se disputará hoy: Deportivo San Vicente vs Regatas de San Nicolás (20.30). En tanto, por la Zona Sur jugaron: Sarmiento de Coronel Suárez 101-74 Costa Sud de Tres Arroyos, Sporting de Mar del Plata 65-69 Blanco y Negro de Coronel Suárez e Independiente de Tandil 88-59 Racing de Olavarría. Quedó libre: Pueblo Nuevo de Olavarría. En un partido muy parejo perdió 79-75 como visitante ante Club Social. Por la segunda fecha recibirá el próximo viernes a Sportivo Pilar. En su debut el Torneo Provincial de Clubes 2019/20, el Club Ciudad de Campana perdió 79-75 como visitante frente a Club Social de Alejandro Korn en un partido correspondiente a la primera fecha de la Zona Norte "B". En una cancha complicada por la humedad, el Tricolor no pudo sacar adelante un juego ganable, que fue muy parejo a lo largo de su desarrollo y que el local definió a su favor en los instantes finales desde la línea de libres. En el arranque, el CCC se apoyó en la ofensiva de Francisco Santini (anotó los primeros 7 puntos del equipo) y luego, con un triple y un doble de Camilo Cáceres, sacó la primera diferencia en el marcador (12-7). Pero el ingreso de Oscar Guillamondegui (figura del juego) le dio mejores opciones al local (aportó 5 puntos de entrada), que también contó con la puntería de Leonardo Soto (dos triples en el primer cuarto) para nivelar las acciones en 19 al término de los diez minutos iniciales. En el segundo período, Ciudad tuvo dificultades para llegar al aro y se sostuvo con triples de Santini y Federico Michelini. Pero, posteriormente, con conversiones de Michelini y Matías Nieto volvió a tomar cinco puntos de diferencia (29-24). Sin embargo, en la segunda parte de ese cuarto, Club Social estableció un parcial de 14-4, apoyado en las tareas de Guillamondegui y Mariano D´Ambrosio y un triple de Darian Fifany. De esa forma se fue al entretiempo con ventaja de 38-33, mostrando respuestas desde la banca (43 puntos contra ninguno de Ciudad en ese rubro). En la reanudación del juego, el elenco de Alejandro Korn encontró una máxima de 9 puntos (46-37) gracias a triples de Manuel Rioyo y D´Ambrosio. La reacción del Tricolor sobrevino de la mano de Santini, quien anotó 10 puntos consecutivos y achicó la brecha a la mínima (55-54). Así llegaron al último período. Y con conversiones Michelini, Camejo y Cáceres, el conjunto dirigido por Sebastián Silva volvió a pasar al frente (60-58). Y "palo a palo", intercambiando el liderazgo en el marcador, se metieron en el tramo decisivo del juego. Un triple de Soto y un doble de Lunius (se impuso en la zona pintada) le dieron al local ventaja de seis (71-65), aunque Ciudad no se entregó: un triple de Michelini, conversiones de Cáceres y Nieto y un triple de Cáceres (10 puntos en el cuarto) le permitieron igualar el partido en 75. Sin embargo, allí se terminaron las buenas noticias para el CCC. Con un libre, D´Ambrosio adelantó a Social (76-75), luego el Tricolor falló en ofensiva y posteriormente Camejo cometió su quinta falta. Sin su pivot, el equipo campanense no pudo controlar el rebote tras el libre fallado por Fifany (77-75) y debió volver a cortar con falta, una situación que Rioyo aprovechó para liquidar el pleito desde la línea (79-75). "Fue un partido propio de un debut, con imprecisiones, falta de ritmo de competencia. Por momentos había mucha humedad en la cancha y eso nos complicó para poder correr y hacer nuestro juego. En el ST nos sentimos mucho mejor y pudimos contrarrestar lo que nos proponían ellos y correr, que es cuando nos sentimos más cómodos. Defensivamente nos costó mucho el juego interior por la falta de centímetros, pero igualmente tuvimos nuestras oportunidades para controlar el marcador", comentó Sebastián Silva en diálogo con La Auténtica Defensa. En el otro encuentro de la Zona Norte "B", Belgrano de San Nicolás venció en tiempo suplementario por 85-82 a Atenas de La Plata como local, en un partido en el que se destacó Roberto Gabini (44 años; ex Liga Nacional, ACB de España; y Seria A de Italia) con 23 puntos para el conjunto nicoleño Mientras que el quinto integrante de la Zona Norte "B", Sportivo Pilar, cayó 77-75 en su visita a Colón de Chivilcoy en el partido interzonal de esta primera fecha. Justamente, el Rojo pilarense será el próximo rival del Club Ciudad de Campana, el viernes 18 desde las 21.30 horas en el gimnasio de Chiclana 209. SÍNTESIS DEL PARTIDO CLUB SOCIAL (79): Leonardo Soto (9), Mariano D´Ambrosio (12), Germán Lede (3), Juan Ignacio Freije (0) y Alejandro Lunius (12) (FI) Oscar Guillamondegui (20), Manuel Rioyo (11), Gonzalo Ferraiuolo (0) y Darian Fifany (12). DT: Javier Bernal. CIUDAD DE CAMPANA (75): Camilo Cáceres (19), Francisco Santini (22), Matías Nieto (10), Federico Michelini (14) y Damián Camejo (10) (FI) Eliseo Iglesias (0), Gonzalo Michelini (0) y Nicolás Oscariz (0). DT: Sebastián Silva. PARCIALES: 19-19 / 19-14 (38-33) / 17-21 (55-54) / 24-21 (79-75). GIMNASIO: Club Social de Alejandro Korn.

