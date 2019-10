La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/oct/2019 Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club no jugaron ayer, pero sí lo harán mañana







Por las inclemencias climáticas, se suspendió toda la jornada del sábado. Sin embargo, en este fin de semana largo, la AHBA también programó fecha para el lunes y las Celestes recibirán a Manuel Belgrano "B". La Primera Damas de Hóckey sobre Césped del Campana Boat Club debía enfrentar ayer como visitante a Los Pinos por la novena y antepenúltima fecha de la segunda rueda de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano organizado por la Asociación de Hóckey de Buenos Aires (AHBA). Pero dicha jornada se suspendió por las intensas lluvias que afectaron a la región. Así, las chicas del CBC se quedaron sin actividad el sábado, pero sí verán acción este fin de semana largo, dado que mañana lunes recibirán a Colegio Manuel Belgrano "B" por la 11ª fecha de la segunda rueda en otro partido clave para el objetivo del ascenso. De hecho, ayer sábado, las Celestes podrían haber asegurado esa posibilidad si derrotaban a Los Pinos y se daban empates en los partidos Quilmes "E" vs Santa Bárbara "E" y Belgrano Day School vs Luján Rugby Club "B". En cambio, lograrlo mañana sería todavía más complicado, porque deberían derrotar a Manuel Belgrano "B" y esperar que esos cuatro equipos no ganen sus respectivos compromisos. Pero lo cierto es que un nuevo triunfo dejaría al elenco dirigido por Gustavo Sáenz muy cerca de asegurar el primer puesto de la Primera E7 y, así, del ansiado ascenso a la Primera D. Las estadísticas de Manuel Belgrano "B" muestran a un equipo de floja campaña (3 victorias, 5 empates y 11 derrotas en 19 presentaciones). Y en la primera rueda, como visitante, Boat Club logró derrotarlo por 2 a 0 el pasado 29 de junio. Los demás partidos de esta jornada serán: Luján Rugby Club "B" vs Vicentinos "B", Comunicaciones vs Belgrano Day School, Santa Bárbara "E" vs Hurling "C" y Los Pinos vs Quilmes "E". En tanto, Huracán y CASA de Padua ya igualaron 1-1 por esta fecha en un juego que disputaron el pasado sábado 5 de octubre. Las principales posiciones de la Zona 7 de la Primera E son: 1) Campana Boat Club, 45 puntos; 2) Luján Rugby Club "B", Santa Bárbara "E" y Huracán, 40 puntos; 5) Quilmes "E" y Belgrano Day School, 39 puntos.

LAS CELESTES BUSCAN DAR UN NUEVO PASO HACIA EL ASCENSO. LOS VARONES VISITAN A RACING Si las lluvias lo permiten, hoy se jugará hoy la 20ª fecha de la Zona 2 de Primera B del Torneo Metropolitano organizado por la AHBA. Y en ese marco, el Campana Boat Club viajará a Avellaneda para enfrentar al Racing Club, equipo con el que comparte la última posición de la tabla con 2 puntos. Será un partido sin trascendencia en cuanto a la definición del certamen, pero muy importante para ambos equipos para intentar salir del último puesto de la tabla, en el que han estado –juntos- gran parte del año. En el partido de la primera fase, empataron sin goles en Campana. Los restantes partidos de la jornada serán: Luján Rugby Club vs. Ducilo ‘’B’’, E.F.I. Lobos vs. S.I.T.A.S., S.A.G.L.Z. vs. MDQ 06, y Buenos Aires Christian School vs. Santa Bárbara ‘’B’’. Libre: Club San Fernando ‘’B’’

Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club no jugaron ayer, pero sí lo harán mañana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: