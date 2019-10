La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/oct/2019 Handball:

El encuentro se disputará desde las 19.45 en el gimnasio Pascual Sgro del CCC. En caso de ganar, el Bote podría conseguir el ascenso a la Cuarta División de la FEMEBAL. Por la 10ª fecha del Torneo Clausura de la Quinta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL), el Campana Boat Club recibirá hoy a Juventud Unida "B" en un partido que se jugará desde las 19.45 horas en el gimnasio Pascual Sgro del Club Ciudad de Campana. Y para el Bote puede ser un encuentro muy importante: es que en caso de ganar, no sólo lograría su novena victoria consecutiva, sino que además podría asegurarse el ascenso a la Cuarta División. Para ello también necesitaría que Comunicaciones "B" (que juega ante Auxiliar Merlo "B") o Deportivo Morón (enfrenta a SAG Polvorines "C") no ganen sus respectivos compromisos. Los cuatro ascensos se definen por la Tabla General, donde el CBC se encuentra en la segunda posición, con seis puntos de ventaja sobre Comunicaciones "B" y Deportivo Morón, equipos que comparten la cuarta posición. Las principales ubicaciones de dicha tabla las ocupan: 1) CEDEM Caseros, 58 puntos; 2) Campana Boat Club, 54 puntos; 3) Colegio Guadalupe "B", 51 puntos; 4) Comunicaciones "B" y Deportivo Morón, 48 puntos; 6) Universidad de Luján "C" y Colegio José Hernández, 47 puntos; 8) Auxiliar Merlo "B", 46 puntos. La 10ª fecha de este Torneo Clausura de Quinta División se completará con Municipalidad de Vicente López "C" vs Defensores de Glew, UNLu "C" vs Municipalidad de Almirante de Brown, All Boys vs Colegio Guadalupe "B" y CEDEM Caseros vs Colegio José Hernández.

