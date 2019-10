La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/oct/2019 Breves: Polideportivas







TC: POLE PARA MAZZACANE Gastón Mazzacane (Chevrolet) marcó ayer el mejor tiempo de clasificación en el autódromo de San Nicolás, en el marco de la 13ª fecha de la temporada de Turismo Carretera (tercera cita de la Copa de Oro). El platense, de 44 años, cronometró 1m26s811 y superó al arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet) y al santafesino Facundo Ardusso (Torino), quienes se clasificaron en segundo y tercer lugar a 119 y 225 milésimas, respectivamente. Estos tres pilotos encabezarán las grillas de las tres series que se correrán hoy desde las 9.00 de la mañana para determinar el orden de partida de la final que se largará a las 13.20 horas y está pautada a un total de 30 vueltas (o un máximo de 50 minutos). El líder de la Copa de Oro, Valentín Aguirre (Dodge), se clasificó en el 16º puesto; mientras que su escolta José Manuel Urcera (Chevrolet) lo hizo en la 12ª plaza. UN ADIÓS A LOS PUMAS El pilar Juan "Chipi" Figallo comunicó ayer que se retira del Seleccionado Argentino de Rugby. "Después de tantos años pasados llegó el momento de decir adiós a la camiseta que tanto quiero. Me llevo con ella muchas memorias imborrables, alegrías y tristezas pero siempre orgulloso de haber podido representar a mi país, a mi provincia y a mi club con estos colores", expresó el salteño de 31 años, quien participó de los últimos tres Mundiales con Los Pumas (Nueva Zelanda 2011, Inglaterra 2015 y el reciente Japón 2019). IRLANDA Y AUSTRALIA En la continuidad del Mundial de Rugby de Japón y tras la suspensión de partidos por el tifón que azotó al país asiático, Irlanda derrotó 47-5 a Samoa, aseguró su clasificación y, con 16 puntos, trepó al primer puesto del Grupo A al que todavía le resta el duelo entre Japón (14 puntos) y Escocia (10). En tanto, por el Grupo D, Australia (16 puntos) venció 27-8 a Georgia y logró su boleto a Cuartos de Final, aunque deberá esperar para saber si termina primero o segundo, dado que Gales (14) enfrentaba hoy a Uruguay. DEL POTRO POSTERGÓ Después de casi cuatro meses sin jugar al tenis por una fractura de rodilla, Juan Martín Del Potro postergó en los últimos días su retorno al circuito profesional, pautado inicialmente para el ATP 250 de Estocolmo que comienza esta semana. Sin embargo, el tandilense continúa con la recuperación para intentar volver a las canchas en breve, teniendo en cuenta que el 20 de noviembre tiene agendada una exhibición frente al suizo Roger Federer en Buenos Aires. ZVEREV VS MEDVEDEV La "Next Generation" dio un paso al frente en el Masters 1000 de Beijing: Alexander Zverev y Daniil Medvedev disputarán la final de un certamen que tenía como máximos favoritos al serbio Novak Djokovic y al suizo Roger Federer. El alemán, que había superado a Federer en Cuartos de Final, venció ayer en semifinales al italiano Matteo Berrettini por 6-3 y 6-4, mientras que el ruso derrotó ayer a Stefanos Tsitsipas por 7-6 (5) y 7-5. El griego había eliminado en Cuartos de Final a Djokovic, quien de esa manera perdió el N° 1 del mundo, que a partir de mañana volverá a pertenecerle al español Rafael Nadal (se bajó de este torneo en Beijing por molestias físicas). ¡BAJÓ LAS DOS HORAS! El keniata Eliud Kipchoge (34 años, 1,67 metros de altura y 57 kilos) logró lo que ningún atleta ha conseguido en la historia: corrió la distancia de una maratón en menos de dos horas. Aunque el récord no será oficial, dado que la prueba realizada en Viena no cumple con las condiciones de la IAAF Kipchoge frenó ayer el cronómetro en 1h59m40s, casi dos minutos menos que el record mundial oficial (2h01m39s) que le pertenece desde la maratón de Berlín del año pasado.

Breves: Polideportivas

