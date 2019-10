DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

CAMPANA, BS. AS., ARGENTINA lunes, 14/oct/2019 - 10:44

Edición Digital El Tiempo en Campana 11 ºC Cubierto Seguir a @LADdigital Locales Política y Economía Locales Info General Locales Policiales Locales Espectáculos Nacionales La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/oct/2019 Rincón Tuerca











Nuestro e-mail: rincontuerca@ubbi.com FORMULA UNO: La categoría mas importante del mundo está desarrollando este fin de semana el Gran Premio de Japón. Televisa Fox Sport. ROTURA: Vienen de correr en el autódromo "Costanero" de Arrecifes donde en la Clase 850 CC el piloto campanense Juan Carlos Muñoz clasificó 25 llegó 7º en la serie y en el reprechaje la rotura de la directa no le permitió avanzar a la final. Como siempre contó con la atención del auto por parte de Diego Fangio. HOBBY: No mucho saben que el hobby de Pablo Villaverde es coleccionar autitos de carrera y de marcas internacionales donde todas las semanas compra uno de ellos para agrandar su pequeño parque automotor. DECIDIR: Los dirigentes de Fedenor decidieron que lo que resta del campeonato estarán desarrollando su actividad en el autódromo de Arrecifes tras llegar a un entendimiento entre las diferentes categorías y el club organizador, algo que cayó muy bien en el público que sigue las categorías por las comodidades que presenta el predio del autódromo "El Costanero". TC REGIONAL: La categoría está visitando el autódromo capitalino con sus tres clases el fin de semana donde desde las 9.30 hs arrancan con su espectáculo el venidero fin de semana. REUNION: Continuando con el TC Regional viene de realizar una reunión en su sede en lugar que se volvió a utilizar donde su actual presidente Rodriguez confirmó que no va a continuar al frente de la categoría. CUARTO: El zarateño Leandro Cracco viene corriendo en la Clase Dos de Alma con el Fiat que Mariano Novoa atiende en el chasis y Fabián Carranza en la planta impulsora donde en la final llegó cuarto sumando algunos puntos en el autódromo platense. VELOCIDAD: Quienes tienen a su cargo los destinos de la Formula Uno ya evaluaron que para un futuro lograr que los autos transiten con menor velocidad buscando provocar un cambio que de concretarlo con las terminales que ponen sus producto en pista. Habrá que esperar ese momento para saber como queda como espectáculo para sus seguidores y el público. TURISMO PISTA: Nueva presentación para la categoría que visita el autódromo de Misiones con sus tres clases este fin de semana. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa "Carburando". OFERTA: El chasista local recibió una oferta muy tentadora por un equipo para incorporarlo a su estructura y en principio está evaluando como puede incorporarse sin dejar su propio taller y con sus clientes que tiene a cargo sus autos en diferentes categorías. VOLVER: Finalmente Pablo Savastano volvió a correr en la categoría Alma donde ganó dos campeonatos en su momento y un subcampeonato y retomó en la Clase Dos con su Fiat Uno con el motor que le facilitó su primo al igual que las cubiertas. TERMINAR: En carrera desarrollada en La Plata Savastano terminó en el puesto décimo segundo con su limitado equipo con sus amigos que lo acompañaron durante el fin de semana. TURISMO CARRETERA: La máxima está encarando este fin de semana otra carrera de la Copa de Oro en el autódromo de San Nicolás. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media TV. ALEGRIA: No hay dudas que mas allá de cualquier resultado los componentes del equipo de Benitez pudieron poner en pista el auto en Arrecifes y aunque sufrió una rotura los representantes de Zárate sintieron la alegría de volver a correr. UBICARSE: En el autódromo de La Plata la categoría Alma desarrolló otra carrera del campeonato donde en la Clase TC 1600 participó Damian Toledo que en la final se ubicó noveno con preparación propia. CONFORME: Luego de ser invitado Carli Bava aceptó y días atrás se subió a un Tope Race Series donde con el Mercedes en esa final en el autódromo de Alta Gracia finalizó en el puesto diez sumándole puntos para el campeonato al titular lo que dejó conforme y contento al piloto de Zárate. TC PISTA: En el autódromo de San Nicolás la categoría está desarrollando otra carrera por la Copa de Plata durante este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media TV. NOTICIA: Asesorado por un amigo ahora el piloto recibió la noticia de que un auto del TC del Ayer está a la venta y estaría bueno que se sume a quienes representan a nuestra ciudad como Adrian Chiorazzo con su Chevy. Lo concreto es que ahora deberá definir esta situación y se vende algunos de los autos que posee en la actualidad. GANAR: Vienen de correr en Guernica con la categoría del Enduro donde el representante de Campana en su clase para seguir sumando puntos para un campeonato que lo tiene como protagonista y con posibilidades de obtener el titulo con el equipo que conduce su hermano y como jefe de equipo Simón Moyano. CONFIRMAR: Los dirigentes que tienen a su cargo los destinos de la categoría Rally Federal ya confirmaron que el venidero 18, 19 y 20 de octubre se desarrollará la competencia en la ciudad de Chivilcoy. CAMINAR: Tratando de mantener sus físicos en condiciones suele verlos caminar por las arterias de la ciudad al piloto de Alma Pablo Savastano acompañado por Mariana su señora quienes buscan encontrar sus cuerpos en la forma que desean esperando el verano. RECORRER: En esto de caminar son muchas las personas que están abocando a este emprendimiento y dentro de este contexto se lo puede ver al ex piloto de picadas y de Alma actual armados de motores de karting Marcelo Lopez junto a su señora Miriam también recorrer las calles de la ciudad. PODIO: Fausto Ciaponi viene de correr en San Andres de Giles en la categoría de los ciclomotores en la Clase Mini Moto donde en la final terminó segundo y haciendo otro podio que le permitió seguir sumando puntos para el campeonato con la atención de la moto por parte de su padre. PAKO: Esta especialidad del karting desarrolla durante este fin de semana su gran Premio con pilotos invitados en el kartódromo de Zárate dedicado al piloto nacional Ernesto Bessone donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. GRATO: El oriundo de Olivos ahora en tierras campanenses Pablo Vasquez que viene corriendo en el Turismo Pista visitó días atrás el Museo Manuel Iglesias donde conoció el primer auto argentino y se llevó un grato recuerdo del mismo. SEPTIMO: Guillermo Fernandez viene de correr en Arrecifes con su Fiat en la categoría que fiscaliza Fedenor donde en la final la bandera a cuadros lo encontró en el puesto séptimo lo que marcó el buen rendimiento del auto que atiende totalmente Diego Fangio en la ciudad de Escobar. Y Canapino? FOTO: En nuestra pagina de Rincón Tuerca en Facebook se publicó una foto desde arriba donde se refleja el primer autódromo de Pilar que provocó un sin fin de comentarios y recuerdo de lo que fue parte de la historia del automovilismo zonal. DISPUESTO: Para este gran premio de karting organizado por la categoría Pako lo invitaron a Marito Martinez para sumarse a esta propuesta pero el flaco está jugando al rugby en Arsenal de Zárate y no está dispuesto al cambio. SUEÑO: Los trabajos en el auto Fiat 128 para la categoría de Fedenor se deben comenzar para que Silvestre Gallo concrete ese sueño de correr con un nuevo desafío en su carrera deportiva. TRIUNFO: El que viene de obtener Lisandro Acosta en la categoría de los ciclomotores en el escenario de San Andres de Giles en la Clase Mini Moto lo que le permite liderar el campeonato con la atención de su moto por parte de su padre Juan Manuel mas conocido como "Pipi". PUESTO: En el autódromo de Arrecifes se desarrolló una nueva fecha del campeonato para las categorías que fiscaliza Fedenor donde en la Clase 850 VV participó el piloto local Gastón Gasperini que en la final quedó en el puesto 21 con el auto que prepara Juancito con el asesoramiento de Vaccarezza en el motor. IMPACTADA: Ella quedó impactada cuando descubrió los verdaderos costos que se viene pagando para que el hombre de su vida esté corriendo en karting y esto provocó un movimiento císmico en el hogar que hasta la suegra debió lidiar para que no pase a mayores. El oriundo de Campana si ahora no lo ven en pista ya se saben los motivos. Que no cunda el pánico! INTERESANTE: Otra carrera interesante para Gonzalo Conti que viene de correr en Arrecifes donde alcanzó con su Fiat en la Clase 1100 en la final un décimo puesto lo que lo dejó conforme con la atención del auto por parte de Diego Fangio. CHASIS: En el equipo ya tienen en claro que el actual problema que presenta el auto está radicado en el chasis y por esto Gastón Fernandez contará con el asesoramiento de Pierci que ya le hizo saber que deberán hacer algunos cambios para lograr ser lo competitivo que se quiere en la categoría chasis del TC Regional. INICIO: Las ganas siempre están para correr en una categoría de nivel nacional y finalmente lo consiguió el representante de Capilla del Señor Valerio Diamante que llegó a la categoría Tope Race donde es un inicio de lo que podrá realizar en un futuro. COPA RF: La categoría de karting llega al kartódromo de Ciudad Evita para realizar otra carrera del campeonato durante este fin de semana desde las 10 hs con su espectáculo. TC 2000: La categoría está visitando el autódromo de Misiones en este fin de semana por otra carrera del campeonato. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. LLEGAR: Viene de correr el campeonato argentino de karting y en la clase Cadette Santino Panetta en la primera final llego 6º y en ña segunda de las finales llego 5º sumando puntos para el campeonato donde viene peleando el titulo. PARTIDA: En cuanto a su hermano Bautista fue de la partida en esta fecha del Argentino de Karting con su quinto puesto en la primer final para quedar décimo en la segunda en esta segunda fecha del campeonato. CONOCER: Los dirigentes de la categoría Formula Nueva Generación dieron a conocer su próxima carrera a desarrollarse el 20 de este mes en el autódromo de 9 de Julio con su habitual parque de máquinas.

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:











Home | Hemeroteca | Encuéntranos en Facebook ó en Twitter | Quienes hacen LAD

COMUNIDAD LAD:

› #Ahora

› @LADdigital

› #CampaBA

› #VillaDalmine ECOSISTEMA LAD:

› LAD.fm

› CampanaINFO.com

› Radios locales

› Sociales de LAD WEBS AMIGAS:

› Fabiana Daversa

› Clasificados Campana

› Publicidad Local

› Semanario del Pescador CIUDAD CAMPANA:

› Campana.gov.ar

› @CampanaGov

› Listas Twitter

› Portal de Campana Av. Ing. Rocca 161 (2804) Campana - Provincia de Buenos Aires

Tel: 03489-423631 - E-mail: info@laautenticadefensa.com.ar

WhatsApp: +54 9 3489 488321.-