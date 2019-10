Romano apuesta al desarrollo industrial

El candidato a Intendente por el Frente de Todos encabezará, este viernes, el Foro por la Producción y el Trabajo. El encuentro contará con profesionales, políticos y empresarios que debatirán sobre cómo posicionar a Campana en la provincia, con un eje en el desarrollo industrial y productivo. Participará la candidata a Vicegobernadora, Verónica Magario. El candidato a Intendente por el Frente de Todos, Rubén Romano -junto a sus equipos técnicos- llevará a cabo el Foro por la Producción y el Trabajo. El principal objetivo de la jornada será trabajar para que Campana asuma un rol central en el plan de desarrollo industrial y productivo en la provincia de Buenos Aires, según anticiparon. El encuentro que se desarrollará este viernes por la mañana en La Finca contará con la presencia de profesionales de diversas áreas, políticos y empresarios. El primer panel expondrá sobre "Políticas públicas locales para el impulso de la producción y la generación del empleo". En este, estarán presentes el candidato a Intendente por el Frente de Todos, Rubén Romano junto a los intendentes Ariel Sujarchuk (Escobar), Osvaldo Cáffaro (Zárate) y Gabriel Katopodis (San Martín). El Foro continuará con "El aporte de las universidades, la ciencia, la tecnología al desarrollo productivo" que tendrá como protagonistas a Miguel Ángel Sosa (UTN), Hernán Francisco Pirsch (UNLu Campana), Hernán Stibanelli (Equipo técnico por el Frente de Todos) y Roberto Salvarezza (Diputado Nacional - Investigador CONICET). Luego, se abordará "El mundo del trabajo" donde participarán Ariel Aguilar (Vicepresidente de CGERA - Agrupación Gelbard), Néstor Carrizo (Sindicato de Empresas Químicas y Petroquímicas), Miguel Andere (Empresario PyME), Abel Furlán (Diputado nacional - CGT Regional Zárate Campana), Carlos Tomada (Legislador CABA- ex Ministro de Trabajo de la Nación). Para completar, el último panel titulado "La Argentina que se viene" contará con la presencia de Marcelo Fernández (CGERA- Mesa Nacional Política Empresaria), José Horacio de Mendiguren (Diputado Nacional - Ex presidente de la UIA) y Débora Giorgi (Municipio de La Matanza - Ex Ministra de Producción de la Nación). El cierre de la actividad estará a cargo de Verónica Magario, candidata a Vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires por el Frentes de Todos. "Estamos muy comprometidos con volver a posicionar a nuestra Ciudad, y devolverle la impronta productiva que supo tener. Y para ello hay que generar empleo de calidad para los campanenses. Es un desafío pero estoy seguro que junto a la Provincia y la Nación, vamos a lograrlo" aseguró el candidato campanense.

