Tiroteo en El Arco de Campana termina con dos detenidos y el secuestro de un Fal

Ocurrió el domingo en horas de la noche. Intervino personal de Comisaría Primera y de la DDI Campana-Zárate. Pese al intercambio de disparos en plena vía pública, no hubo heridos. Lo que era un operativo anti-tirapiedras rutinario derivó en un tiroteo bajo el Arco de entrada a la ciudad que terminó con el arrestó de dos personas y la incautación de un fúsil FAL, un arma de guerra. La Auténtica Defensa consultó a fuentes policiales quienes informaron que el episodio ocurrió el domingo minutos antes de la medianoche en las inmediaciones de avenida Varela y calle Andrés del Pino. Pese al violento intercambio de disparos, no hubo heridos. Todo comenzó cuando un móvil policial afectado a un operativo para prevenir a los "tirapiedras" advirtió que varias personas circulaban de manera sospechosa a bordo de un Ford Focus gris. Como el auto se dirigía además hacia una zona afectada en los últimos meses por varios escruches y asaltos -como lo es el barrio Del Pino-, se dio aviso a la DDI Zárate-Campana que paralelamente llevaba adelante otro operativo contra piratas del asfalto. Instantes más tarde, ya en las inmediaciones del Arco, agentes de la DDI encuentran el auto sospechoso y advierten que por una ventana asomaba el cañón de un arma de fuego de grueso calibre. Por eso, de inmediato dieron la voz de alto, que fue respondida con disparos desde el interior del Focus. Sorprendido, el personal de la DDI disparó a su vez hacia las llantas del vehículo, logrando que detenga su marcha 50 metros adelante, sobre la Colectora Norte. Fue entonces que varios sujetos salieron del vehículo en diversas direcciones a pie, logrando ser detenidos dos de ellos. Se cree que al menos un ocupante más pudo escapar. Los arrestados son dos hombres de 40 años de edad, uno domiciliado en Garín, partido de Escobar, y otro en La Tablada, distrito de La Matanza, quien se había fugado del penal de Batán y era buscado por la Justicia. De hecho, una vez notificadas, las autoridades judiciales ordenaron su inmediata restitución a esa cárcel bonaerense. Además del FAL -que no llegó a ser accionado- y 16 proyectiles, la Policía incautó una pistola marca Beretta, dos chalecos antibalas, una barreta, una masa de gran porte y decenas de "miguelitos" utilizados para pinchar cubiertas. También fueron incautados un celular y el auto Ford en el que se desplazaban los malvivientes. Tanto el FAL como uno de los chalecos antibala tenían pedido de secuestro activo. Personal de Gendarmería Nacional realizó pericias en el lugar. También trabajó un grupo operativo de la DDI Campana-Zárate. Se investiga si los detenidos habrían participado de otros hechos delictivos registrados en las últimas semanas en el norte de la provincia de Buenos Aires. Por ahora, la caratula de la causa es atentado, resistencia a la autoridad y portación de arma de guerra, y está radicada en la UFI 2.



Los elementos secuestrados a los delincuentes, entre ellos un arma de guerra de grueso calibre.



Tiroteo en El Arco de Campana termina con dos detenidos y el secuestro de un Fal

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: