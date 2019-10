QUEDÓ 10º EN LA ZONA 2 Ayer se completó esta novena fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional y Villa Dálmine quedó ubicado en el 10º puesto con 10 puntos, a cuatro de zona de clasificación al Reducido y a cinco del último puesto que hoy ostenta Almagro, con dos partidos menos que el resto. Los resultados fueron los siguientes: All Boys 1-1 Santamarina, Brown (A) 1-1 Sarmiento (J), Gimnasia (M) 2-0 Gimnasia (J), Atlético Rafaela 3-2 Instituto, Quilmes 1-4 San Martín (T), Defensores de Belgrano 1-1 Almagro, Tigre 1-0 Villa Dálmine y Chacarita 1-1 Deportivo Riestra. En tanto, por la Zona 1 jugaron: Belgrano 2-2 Ferro Carril Oeste, Guillermo Brown (PM) 2-0 Nueva Chicago, Alvarado (MdP) 3-2 Estudiantes (RC), San Martín (SJ) 3-1 Independiente Rivadavia, Mitre (SdE) 1-1 Deportivo Morón y Agropecuario 0-2 Platense. Hoy juegan Barracas Central vs Temperley (15.30), mientras que Estudiantes (BA) vs Atlanta quedó postergado (fue suspendido por lluvias).

Perdió 1-0 ante Tigre, que encontró la diferencia en el segundo tiempo, en un córner y tras una floja respuesta de Ojeda. Así, el Violeta cosechó su tercera derrota consecutiva en el campeonato y, jugando fuera de Campana, sigue sin poder lograr puntos ni convertir goles. Su próximo compromiso será el domingo ante Defensores de Belgrano como local. Otra vez. Otra vez por la mínima diferencia; otra vez sin ser superado por su rival; otra vez sufriendo una pelota parada; otra vez sin poder concretar en el área rival lo que insinúa de mitad de cancha hacia adelante… Villa Dálmine perdió anoche 1-0 frente a Tigre en Victoria y así cosechó su cuarta derrota consecutiva como visitante, condición en la que todavía no ha podido sumar puntos ni convertir goles en esta temporada de la Primera Nacional. En esta oportunidad, la caída tiene un tinte de mayor preocupación, tanto por la reiteración de traspiés (y sus formas) como por la racha de tres derrotas consecutivas (Chacarita, Brown, Tigre) que lo llevó de estar en puestos de clasificación al Reducido al 10º lugar de la Zona 2. En el estadio José Dellagiovanna, el Violeta volvió a tener un primer tiempo en el que lució mejor que su rival y en el que tuvo avances favorables. Quizás, sin tanto peligro; y, mucho menos, contundencia, porque no tiene atacantes determinantes (menos ayer, que Catriel Sánchez fue baja por un cuadro gripal). En la segunda parte, los de Bovaglio perdieron intensidad y esa sensación de fragilidad que tiene el equipo fuera de Campana sobrevoló el área de Ojeda y se terminó convirtiendo en realidad cuando el arquero se equivocó al dar un rebote corto tras un cabezazo desde un córner. Entonces, el equipo de nuestra ciudad volvió a quedarse con las manos vacías, con la preocupación que ello conlleva y la necesidad de revisar funcionamiento colectivo y actuaciones individuales para tratar de dar con las respuestas que lo saquen de este momento y que, además, le permitan también sumar fuera de Campana. El próximo domingo, ante el duro Defensores de Belgrano como local, tendrá su primer examen en ese sentido. EL PARTIDO Villa Dálmine salió al campo de juego con tres modificaciones: Banegas volvió al lateral izquierdo tras su suspensión; Brizuela reemplazó a Orosco como enlace; y la sorpresa fue Veliez, quien ocupó el lugar de engripado Catriel Sánchez, baja inesperada y de último momento. Sin embargo, el esquema no se modificó: 4-2-3-1, con Brizuela tendiendo (en relación a Orosco) a retroceder más tanto para jugar como para marcar. Y el Violeta arrancó mejor el encuentro, manejando el balón y haciendo ancho el terreno, aprovechando que el rival jugaba con una última línea de tres hombres. Incluso, a los 2 minutos, Sansotre tuvo libertad llegando al área y exigió a Marinelli con un potente derechazo. Y del otro lado, a los 8, Gallardo llegó al fondo, enganchó hacia atrás y probó cruzado, generando otra chance de gol. En ese inicio, a Tigre no le resultaba fácil mover el balón, porque el equipo de nuestra ciudad lo presionaba en la zona del círculo central y porque no lograba desnivelar por los costados ni encontrar a Mosquera, que de espaldas perdía con Martínez. El local recién pudo profundizar sobre los 15 minutos, con una buena acción individual de Montillo por izquierda que terminó en un toque para la llegada de Morales, cuyo puntazo se desvió en Maciel. Pero tras esa acción, los de Bovaglio volvieron a contar con dos avances de mucho peligro. A los 16, Gallardo le imprimió tanta velocidad a un claro contragolpe que nunca pudo asistir a quienes lo acompañaban en esa jugada; y a los 18, un centro pasado de Banegas encontró la llegada de Affranchino, cuyo cabezazo de pique fue manoteado milagrosamente por Marinelli. En ese tramo, Villa Dálmine lucía mejor, aunque Brener y Veliez nunca pudieron meterse en el juego decididamente y a Gallardo le seguía faltando la puntada final a esos arranques individuales que tanto ilusionaban. Otro escollo que se encontró el equipo de nuestra ciudad fue el asistente número 2 (Pascual Fernández), que sancionó dos offsides inexistentes (uno a Brizuela y otro a Veliez) en situaciones que asomaban como peligrosas. Del otro lado, el asistente 1 (Adrián Delbarba) también se equivocó a favor de Tigre: a los 42, Montillo partió dos metros adelantado y tuvo una buena opción con un remate desde el borde del área. Y del córner en que derivó ese disparo, casi convierte Canuto de cabeza. En esos diez minutos finales, el Violeta perdió intensidad, retrocedió contra su campo y también tuvo imprecisiones en el manejo. Por eso creció el elenco de Victoria, que a los 36 tuvo dos acciones consecutivas de peligro a partir de buenos pases: primero, en una media vuelta de Montillo desde la media luna del área; y después, una aparición por izquierda del ingresado Sosa que obligó a Ojeda a rechazar con los puños hacia adentro. En el inicio del complemento, el Matador logró pararse varios metros más adelante y así evitar la presión del mediocampo visitante. Por eso se fue adueñando del balón y empezó a jugar más cerca del área de Ojeda, aunque sin poder generar peligro real. Villa Dálmine recién logró salir de esa situación a los 10 minutos con una corrida de Gallardo que derivó en un córner, envío que terminó con un cabezazo bombeado de Martínez que Marinelli manoteó esforzadamente por sobre el travesaño. El trámite se mantuvo en esa línea, con el local intentando desde la tenencia y la circulación y con el Violeta saliendo rápido por izquierda con Gallardo. En ese marco, Gorosito sacó un enganche como "Cachete" Morales y mandó a la cancha a un delantero como Dening, quien tuvo mayor presencia en los últimos metros y a los 21 generó una clara oportunidad con una repentina media vuelta que encontró a Ojeda bien plantado. De esa acción nació el córner del que llegó la apertura del marcador: cabeceó Canuto desde el punto penal, a Ojeda se le escapó el balón tras el pique y el rebote corto fue aprovechado por Cardozo, quien se separó de la marca de Affranchino y convirtió entre varias piernas. De allí en adelante, el equipo de nuestra ciudad se vio obligado a salir a buscar el empate (Bovaglio mandó a Orosco y Lesman a la cancha). Y por pasajes manejó la pelota y tuvo circulación, pero no pudo preocupar realmente a Tigre, dado que no logró llegar con peligro al área de Marinelli, a excepción de esa gran combinación entre Lesman y Gallardo que terminó con el remate del centroatacante desviándose en un cierre salvador de Moiraghi. El resto de los intentos fueron tibios, demasiado tibios: centros o disparos de media distancia sin real convicción. Y por eso, sin hacer demasiado, Tigre festejó la victoria, mientras el Violeta sumó una nueva decepción como visitante. SÍNTESIS DEL PARTIDO TIGRE (1): Gonzalo Marinelli; Gerardo Alcoba, Ignacio Canuto, Néstor Moiraghi; Fabricio Domínguez, Agustín Cardozo, Jorge Ortíz, Lucas Rodríguez; Walter Montillo, Diego Morales; y Jordan Mosquera. DT: Néstor Gorosito. SUPLENTES: Marco Wolff, Ezequiel Rodríguez, Diego Sosa, Emanuel Dening, Jonathan Ramis, Enzo Díaz y Carlos Luna. VILLA DÁLMINE (0): Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Nicolás Del Priore, Facundo Affranchino; Fabricio Brener, Denis Brizuela, David Gallardo; y Álvaro Veliez. DT: Lucas Bovaglio. SUPLENTES: Juan Ignacio Dobboletta, Juan Ignacio Alvacete, Santiago Moyano, Lucas Cuevas, Brian Orosco, Alan Picazzo y Germán Lesman. GOL: ST 21m Agustín Cardozo (T). CAMBIOS: PT 31m Sosa x Rodríguez (T). ST 13m Dening x Morales (T); 28m Orosco x Brizuela (VD) y Lesman x Veliez (VD); 30m Luna x Mosquera (T); 37m Picazzo x Brener (VD). AMONESTADOS: Canuto y Domínguez (T); Banegas, Del Priore y Brener (VD). CANCHA: Tigre. ÁRBITRO: Cristian Cernadas.

EL VIOLETA SUMÓ SU TERCERA CAÍDA EN FILA Y SIGUE SIN SUMAR NI CONVERTIR JUGANDO FUERA DE CAMPANA.





UNA DE LAS MEJORES CHANCES DEL VIOLETA EN EL PRIMER TIEMPO: MARINELLI DESVÍA BRILLANTEMENTE EL CABEZAZO DE AFFRANCHINO TRAS EL CENTRO DE BANEGAS.





LESMAN INGRESÓ EN EL ST Y DEMOSTRO QUE LE PUEDE APORTAR VARIANTES AL ATAQUE. TRAS UNA COMBINACIÓN CON GALLARDO TUVO SU CHANCE, PERO SU REMATE SE TOPÓ CON EL CIERE DE UN DEFENSOR.

#DálmineTV | El compacto con las mejores jugadas del partido entre @catigreoficial y Villa Dálmine por la 9° Fecha de la Primera Nacional: https://t.co/GcHflyETfm#VamosViola — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) October 16, 2019

Villa Dálmine sumó otra frustración como visitante

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: