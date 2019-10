La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 16/oct/2019 Primera D:

Puerto Nuevo consiguió una buena y necesaria victoria ante Sportivo Barracas











LINIERS, ÚNICO LÍDER Culminada esta sexta fecha del Torneo Apertura de la Primera D, el único líder es Liniers, después de su victoria 1-0 como visitante ante Yupanqui y el empate de Juventud Unida de ayer, 1-1 ante Defensores de Cambaceres. Ahora, el Lobo Rojo comparte el 2º puesto junto a Atlas, que derrotó 2-1 a Central Ballester. Los demás resultados fueron: Argentino de Rosario 0-0 Atlético Lugano, Centro Español 0-0 Muñiz, Deportivo Paraguayo 1-2 Claypole y Puerto Nuevo 2-0 Sportivo Barracas. Por la próxima fecha jugarán: Muñiz vs Argentino de Rosario, Liniers vs Puerto Nuevo, Lugano vs Atlas, Central Ballester vs Yupanqui, Sportivo Barracas vs Deportivo Paraguayo, Claypole vs Juventud Unida y Defensores de Cambaceres vs Centro Español.

Después de tres partidos, el Portuario volvió al triunfo y le quitó el invicto al Arrabalero: fue 2-0 con un doblete de Mariano Filiosi. En la próxima fecha visitará el sábado al líder Liniers. La inmerecida derrota ante Centro Español y, sobre todo, la goleada sufrida en casa con Defensores de Cambaceres habían erosionado el arranque de temporada de Puerto Nuevo, que luego consiguió un importante empate en su visita a Claypole y ayer confirmó que su presente no se condice con los números que muestran la tabla con una buena y necesaria victoria: después de tres fechas sin ganar, volvió al triunfo y le quitó el invicto a Sportivo Barracas. Fue 2-0 como local, en una tarde fría, precedida de lloviznas que erigió a Mariano Filiosi en la figura del partido: el zurdo marcó por primera vez en el Auriazul y lo hizo por duplicado, golpeando en momentos claves del juego. Primero, cuando se terminaba el primer tiempo; y luego, cuando el Portuario presionaba para no dejar reaccionar al Arrabalero, en el arranque del complemento. Con estos tres puntos, el equipo dirigido por Carlos Pereyra llegó a 7 y ahora comparte el 8º puesto junto a Central Ballester, a ocho del líder Liniers, su próximo rival, el sábado a las 11 horas en General Villegas. EL PARTIDO En el arranque, el Portuario salió mejor pisado a un campo que estaba rápido por la lluvia que acompañó la jornada. En cambio, el visitante se mostraba incómodo y caía en imprecisiones cuando intentaba controlar y circular el balón. Por eso, al Auriazul le resultó conveniente jugar desde la pelota recuperada y, así, generó sus primeras aproximaciones: un remate cruzado algo mordido de Filiosi desde la medialuna del área y un puntazo sin buena dirección de Nicolás Rodríguez después de guapear y ganar por derecha. En ese tramo estaba claro que el equipo de Pereyra podía lastimar cuando recuperaba y aceleraba, porque el Arrabalero (3-4-1-2) quedaba abierto y dejaba espacios. Pero ni Filiosi ni Campana estaba certeros al momento de profundizar o culminar la acción y, por eso, lo mejor del local en la primera media hora fue un avance rápido que se precipitó con Russo por derecha y que terminó en un centro que Fassone no pudo cabecear con fuerza ni dirección de cara al arquero Paz. Entonces, Sportivo Barracas fue emparejando las acciones y encontrando también sus opciones para salir de contragolpe, especialmente por su sector izquierdo, donde se movían Galván y Alejandro Martínez. Y así fue ganando también algunas infracciones que transformó en peligrosos envíos al área. Sin embargo, de unos de esos avances nació el gol Portuario que abrió el marcador, cuando Felipe Viola ya había marcado un minuto de adición. Porque Díaz Peyrous anticipó y capturó un centro de Tizón y salió rápido en busca de Fassone y Filiosi, quien peleó la pelota contra el líbero y permitió que Fassone pudiese capturar el rebote, ponerse de frente al arco y servirle un gran pase filtrado. El zurdo marcó la diagonal del centro hacia la derecha, se metió en el área mayor y cara a cara con Paz, quien no tuvo reacción para achicar, punteó el balón al segundo palo para establecer el 1-0 en lo que fue la última acción de la primera parte. Y desde el inicio de la segunda mitad, Puerto Nuevo entendió que no debía recostarse en esa diferencia, sino que el negocio iba a estar en presionar lo más arriba posible para ahogar la salida de un equipo que intentaba ser prolijo y no quería dividir el balón. Así tuvo una rápida chance a los 2 minutos, después que Barroso cortara con la mano un desborde por línea final de Fassone justo en el borde del área (se reclamó penal). De ese tiro libre llegó un remate de Filiosi que se desvió en un defensor y que el arquero Paz encontró milagrosamente. El Auriazul siguió presionando en campo contrario y, sobre los 12 minutos, en una de sus incursiones tras recuperar en mitad de cancha, Filiosi tomó el balón sobre el vértice derecho del área, soportó un empellón y se acomodó para quedar perfilado, abrir el pie y sentenciar a Paz con un remate bajo al segundo palo que se transformó en un golazo y en el 2-0 tranquilizador para el elenco campanense. De allí en adelante, el Portuario bajó su intensidad y de a poco, con más amor propio que fútbol, Sportivo Barracas pudo empezar a acercarse peligrosamente. Incluso, en su mejor momento, sobre los 26 minutos, tuvo una gran opción, aunque chocó con una enorme respuesta de Díaz Peyrous, quien manoteó al córner un solitario cabezazo de Aranda después de un desborde de Rouco por izquierda. Con los cambios, Pereyra buscó tener más aire de mitad de cancha hacia adelante para tratar de sacar al equipo de su campo, pero a esa altura el juego ya era desprolijo y si bien el Auriazul disponía de mayores espacios para atacar, no pudo generar situaciones claras de gol. Eso, sumado a la impotencia de Sportivo Barracas y a roces que se transformaron en discusiones, el trámite se fue diluyendo y la victoria del equipo de nuestra ciudad ya no corrió peligro. Ahora se vendrá Liniers, un rival de máxima exigencia, en un escenario que históricamente le ha resultado adverso a Puerto Nuevo. Un partido sumamente difícil que este equipo, dadas las herramientas con las que cuenta, puede aprovechar como trampolín para convertirse en protagonista en la lucha por las primeras posiciones. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (2): Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Raúl Colombo, Lautaro Velasco, Lautaro Cuenos; Santiago Palacio; Emanuel Russo, Kevin Redondo, Agustín Campana; Mariano Filiosi y Brian Fassone. DT: Carlos Pereyra. SUPLENTES: Esteban Montesano, Uriel Huarte, Nicolás Colombano, Brian Inveraldi, Enzo Moreno, Nazareno Gómez y Rodrigo Fleitas. SPORTIVO BARRACAS (0): Claudio Paz; Leandro Barroso, Francisco Baranosky, Santiago Tizón; Leandro Aranda, Diego Prado, Nahuel Oviedo, Damián Galván; Alejandro Martínez; Franco Magno y Julio Martínez. DT: Cristian Ferlauto. SUPLENTES: Guillermo Pedelacq, Pablo Zalazar, Axel Bordón, Braian Prado, Brian Urquiza, Camilo Rouco y Renso Rajoy. GOLES: PT 45m Mariano Filiosi (PN). ST 14m Mariano Filiosi (PN). CAMBIOS: ST Zalazar x Tizón (SB); 10m Rouco x Galván (SB); 17m Rajoy x A. Martínez (SB); 22m Moreno x Russo (PN); 32m Gómez x Filiosi (PN); y 41m Huarte x Fassone (PN). AMONESTADOS: Redondo y Fassone (PN); Rajoy (SB). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Felipe Viola.

LOS TITULARES QUE PUERTO NUEVO PRESENTO AYER ANTE SPORTIVO BARRACAS (FOTO: PRENSA PUERTO NUEVO).



Primera D:

Puerto Nuevo consiguió una buena y necesaria victoria ante Sportivo Barracas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: