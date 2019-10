P U B L I C



Falleció arroyado por un auto el sábado por la noche, al intentar cruzar la Ruta 9 a la altura de Otamendi. Siempre luciendo una camiseta de fútbol diferente o hasta una camisa de la policía bonaerense que algún comisario macanudo y con códigos de pueblo le habilitó alguna vez. "Luisito", "Shimi" o "Jatip", el querido personaje ya no está más y un poco de Campana se fue con él. Luis Radaco, vivía en Las Praderas, y prácticamente todos los días se llegaba hasta el centro de la ciudad donde pasabas horas en las inmediaciones de la estación de Servicio de Mitre y San Martín. Su pasatiempo preferido era intentar dirigir el tránsito. Fue el sábado a última hora de la noche, y con nuestra edición en papel en imprenta, cuando supimos de la noticia. Luis intentaba cruzar la Ruta 9 a la altura de Otamendi cuando fue arrollado por una VW Surán que no lo vio y ni siquiera pudo intentar esquivarlo. Cuando llegó el Móvil del SAME, se constató que mucho no había para hacer y al poco tiempo de arribar al Hospital San José, falleció. Nuestros respetos a su familia y allegados.

Hasta siempre, Luisito

