Tanto el Ejecutivo como el gremio retomarán la discusión una vez se tenga la certeza de quién gobernará la ciudad los próximos cuatro años. Ayer, el Sindicato pidió aumentos del 6 y 7 por ciento para noviembre y diciembre. Los municipales siguen pujando para obtener una suba salarial a tiro de la inflación: este martes, sus representantes gremiales rechazaron la oferta del Ejecutivo de subir dos puntos porcentuales los sueldos tanto de noviembre como de diciembre y contra-ofertaron subas del 6 y 7 por ciento para esos meses. El Gobierno, cuya delegación estuvo encabezada por el secretario de Hacienda Julio Olivastri, se llevó la propuesta para analizar. La próxima reunión fue fijada para el 29 de octubre. A esa altura ya se conocerá quién gobernará los destinos de Campana por los siguientes cuatro años. Desde el gremio le manifestaron a La Auténtica Defensa que el encuentro de este martes "fue poco productivo" y lamentaron no haberse podido llevar una respuesta concreta por parte del Ejecutivo. "El gremio expuso su intención de no seguir perdiendo con la inflación y el Municipio esgrime dificultades económicas y la imposibilidad de dar más aumento", expresaron. El intendente Sebastián Abella ya dispuso de forma unilateral aumentos del 6 y 4 por ciento para los meses de septiembre y octubre, más una cifra no remunerativa de entre 3 mil y 9 mil pesos para los talleristas. Estos montos se complementaron con el pago en septiembre de la última cuota de un bono especial que varió en función de cada categoría y que llegó a redondear un total de hasta $12 mil en el caso de los empleados con menores ingresos de nuestro municipio.

AYER SE REALIZÓ UN NUEVO ENCUENTRO ENTRE EL EJECUTIVO Y EL GREMIO (FOTO ARCHIVO).



Paritaria Municipal:

Sin acuerdo, la negociación se pasó para después de las elecciones

