Bomberos de Campana trabajan en La Matanza

A cargo del Principal Oscar Valdez, los servidores públicos de nuestra ciudad colaboran evacuando vecinos inundados en diferentes localidades. Serían unas 5 mil las personas rescatadas y se calcula en más de 20 mil las afectadas. Unas 5 mil personas permanecían evacuadas ayer lunes y se registraban más de 20 mil las afectadas tras el temporal que azotó este sábado a las localidades Virrey del Pino, Gregorio de Laferrere y González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza. Tanto el domingo, como el lunes, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Campana envió dotaciones de 5 servidores públicos a cargo del Principal Oscar Valdez, involucrando al móvil 44 y dos gomones con la misión de rescatar familias que aún permanecían en sus domicilios, o asistiendo a aquellos vecinos que se niegan a evacuar para no abandonar sus pertenencias. Se trata de agotadoras jornadas que se inician a las 7 de la mañana y finalizan a las 20. Ayer, a última hora (y dada la altura del Río de la Plata que no deja drenar al río Matanza) no se descartaba que hoy martes, una nueva dotación de Campana vuelva a viajar a La Matanza, donde unos 250 Bomberos Voluntarios de 30 diferentes cuarteles estuvieron colaborando con Defensa Civil y otros organismos que participan del Comité de Crisis local. EN BENAVIDEZ Un incendio de importantes proporciones afectó este domingo a la fábrica de productos químicos Braunco en la localidad bonaerense de Benavidez, sin que se registren víctimas pese a la peligrosidad de los materiales quemados. Durante el combate contra las llamas, nuestro cuartel colaboró con dos camiones cisterna y 4 Bomberos Voluntarios, sumándose así a unos 100 servidores de Tigre, San Isidro, Pilar, San Fernando, Cardales, Malvinas Argentinas, Hurlingham, Vicente López, José C. Paz, San Martín, Tortuguitas, Ballester, Morón, Zárate, y Garín.

No se descartaba que hoy también Campana vuelva a sumar otros 6 voluntarios.





Las jornadas de rescate y asistencia inician a las 7 y finalizan a las 20.



Bomberos de Campana trabajan en La Matanza

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: