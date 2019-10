Romano: "Las instituciones locales necesitan de la ayuda del Municipio"

Luego de compartir un emotivo acto junto a la Asociación Madres Unidas de Campana, Romano ponderó el trabajo de las vecinas. Y aseguró que "hay funcionarios que solo aparecen para la foto" y que "durante todo el año no escuchan pedidos ni reclamos". El candidato a Intendente por el Frente de Todos, Rubén Romano, acompañó a la Asociación Madres Unidas de Campana durante la suelta de globos en homenaje a las víctimas de accidentes de tránsito. Allí, destacó su labor y aseguró que "es necesario devolverle a las instituciones un lugar central". El emotivo acto que ya se convirtió en una tradición se realizó en el Parque Urbano -como cada mes de octubre- con el propósito de visibilizar y compartir con la comunidad, el trabajo que un grupo de mujeres de la ciudad realiza a modo preventivo, buscando preservar la vida de los jóvenes, principalmente, y recordando a aquellos seres queridos que perdieron la vida trágicamente. "Como ellas mismas dicen transforman su dolor en una labor de concientización y prevención sobre seguridad vial. Es admirable que su experiencia las haya incitado a reunirse y a pensar cómo ayudar a la comunidad", destacó Romano. En este sentido, subrayó que la suma de voluntades y el esfuerzo de los vecinos sustituyen el rol del Estado. Y precisó que "muchas de instituciones trabajan sin recibir acompañamiento del Municipio. Hay funcionarios que solo aparecen para la foto, pero que durante todo el año no escuchan ni los pedidos, ni los reclamos institucionales". "Cuando sea Intendente, voy a devolverles un lugar central a las instituciones de mi ciudad. Trabajaremos codo a codo para que se fortalezcan con políticas de ayuda y colaboración, en virtud de la noble tarea que realizan en pos de nuestra comunidad", completó el candidato.

Junto a vecinas, el candidato pidió mejorar el vínculo con las instituciones.





Cada año, la ONG realiza una suelta de globos en memoria de quienes ya no están.



Romano: "Las instituciones locales necesitan de la ayuda del Municipio"

