Tras las Elecciones, el precio del combustible subiría entre un 15 y 17%. Además, habría otro incremento en las prepagas y se resolvería la situación de las empresas de telefonía celular que habían acordado mantener precios de planes. Los aumentos de luz y gas, por el momento, se aplicarán en enero. Desde el FdT Campana planifican medidas para minimizar el impacto. Las Elecciones Generales que se llevarán a cabo el próximo 27 de octubre traen consigo muchas incertidumbres para algunos sectores que están a la espera de una reactivación de la economía y, a la vez, muchas certezas para los usuarios que deberán prepararse para nuevos tarifazos en el mes de noviembre. El congelamiento de los combustibles vencerá a mediados del próximo mes, por lo que el futuro de la medida dependerá del gobierno que sea electo en octubre. No obstante, fuentes del sector petrolero calculan que el incremento respecto del tipo de cambio congelado debería ser de entre el 15% y el 17%.Con un dólar más alto, la ecuación cambia. "Cambiemos se despide con nuevos tarifazos en Noviembre" aseguraron desde el Frente de Todos de Campana, al tiempo que anticiparon se encuentran trabajando desde sus equipos técnicos en medidas de orden local "para ayudar a los vecinos a minimizar el impacto de estas medidas, y evitar que sigan perdiendo calidad de vida ante los aumentos y la inflación". En este sentido, en lo que refiere a las prepagas, el Gobierno había autorizado un 4% de aumento a partir de octubre y otro 4% desde noviembre. De esta manera, antes de finalizar el 2019 -y hasta en tanto no se permita otra nueva suba- los afiliados a la empresas de medicina privada deberán afrontar un 36,6% de aumento anual. Por otra parte, aún queda por resolver la situación de las operadoras de telefonía celular que habían acordado mantener el precio de los planes de líneas prepagas durante cinco meses, hasta el 15 de septiembre. Ahora, caducado ese plazo, deberá determinarse cómo impacta el incremento de dicha tarifa en el bolsillo de 35 millones de usuarios que cuentan con líneas activas. Finalmente, en lo que refiere a los aumentos de los servicios de luz y gas, por el momento, se aplicarán a partir de enero del 2020. A través de una resolución del Ministerio de Hacienda, el pago de los aumentos en el gas se pospondrá hasta después de octubre, cuando comienzan los meses de menor demanda y, los ajustes en las tarifas, deberían apreciarse en las boletas emitidas desde el año próximo. Mientras se supone que el Estado amorgituará el "costo" de las empresas energéticas (que vienen ganando como nunca antes a costa de los usuarios, y gracias a Cambiemos) por un total de 4.500 millones de pesos. LA REALIDAD CAMPANENSE Estos fuertes aumentos impactan notablemente en el bolsillo de todos los argentinos y, Campana no está ajena a esta "oleada" de tarifazos. Al respecto, el candidato a Intendente por el Frente de Todos, Rubén Romano aseguró que "los aumentos siguen quitando oportunidades a la gente". "Es muy difícil sostener tarifazos como estos. El consumo inevitablemente cae y la actividad comercial en la ciudad, retrocede. Esto hace que ´la rueda´ comience a frenarse empeorando la calidad de vida de los vecinos. Es muy difícil apostar al progreso cuando hay un gobierno que en vez de cuidar los intereses de la gente avasalla con tarifas insostenibles y no interviene contra las grandes empresas", enfatizó Romano.

