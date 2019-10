Candidatos del Frente de Todos recorrieron el barrio La Esperanza

Aseguraron que la principal problemática planteada por los vecinos es "la ausencia del Estado en salud y la educación". Los candidatos del Frente de Todos, el principal frente opositor a Juntos por el Cambio, continúa llevando las propuestas de Rubén Romano a los barrios de Campana. En los últimos días estuvieron junto a vecinos del barrio La Esperanza, donde la principal problemática planteada es "la ausencia del Estado con respecto a la salud y la educación", explicaron. "Las y los vecinos de distintas edades nos comentaron las diferentes problemáticas personales y colectivas" comentaron desde el FdT. Y agregaron: "Es importante que a partir del 10 de diciembre como Estado volvamos a trabajar codo a codo con los vecinos escuchando sus problemáticas e inquietudes". Además de "ausencia del Estado en materia de salud y educación", los vecinos plantearon "la necesidad de transporte público de pasajeros para poder llegar de manera cómoda y rápida al hospital y centro de la ciudad", explicaron desde el Frente de Todos. Por último, sostuvieron: "Rubén nos plantea que esta tarea, la de caminar, estar cerca de la gente y escuchar sus reclamos, es algo que debemos sostener cuando asumamos el Gobierno Municipal, el próximo 10 de Diciembre. Y nuestro compromiso con la gente será ese. Somos todos campanenses, nuestras familias viven aquí, y creemos que el desafío de continuar con las obras y resolver todo aquello que hace falta es algo que haremos entre todos".

El candidato escuchó a los vecinos y se comprometió a realizar obras que den respuesta a sus reclamos. RECLAMAN POR LA ATENCIÓN EN EL CIC DEL LUBO "Debemos estar desde las 7 hasta que abren parados afuera del CIC para que nos den un turno", expresaron indignados los vecinos que deben acercarse hasta el Centro Integrador del barrio Lubo para obtener turnos médicos. Lo que más preocupa a los vecinos es que "cuando llega tu turno te podes encontrar con que ese día no hay pediatra o lo que necesites y te tenés que ir sin ser atendido" afirmaron. "No hay cartel, no hay horarios, no hacen nada bien y uno no puede decir nada porque no hay donde quejarse y discriminan a la gente por bochincheros. Todo el año pasa esto. Madres con sus hijos, gente mayor. No ven por nadie", agregaron.

Candidatos del Frente de Todos recorrieron el barrio La Esperanza

