"Debemos estar desde las 7 hasta que abren parados afuera del CIC para que nos den un turno", expresaron indignados los vecinos que deben acercarse hasta el Centro Integrador del barrio Lubo para obtener turnos médicos. Lo que más preocupa a los vecinos es que "cuando llega tu turno te podes encontrar con que ese día no hay pediatra o lo que necesites y te tenés que ir sin ser atendido" afirmaron. "No hay cartel, no hay horarios, no hacen nada bien y uno no puede decir nada porque no hay donde quejarse y discriminan a la gente por bochincheros. Todo el año pasa esto. Madres con sus hijos, gente mayor. No ven por nadie", agregaron.



Reclaman por la atención en el CIC del Lubo

