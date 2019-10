Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del miércoles, 16/oct/2019. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del miércoles, 16/oct/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

FALLECIÓ "CACHO" CASTAÑA El popular cantante Cacho Castaña falleció ayer a los 77 años de edad. Humberto Vicente Castagna, tal su nombre real, nació el 11 de junio de 1942 en el barrio de Flores, y su camino por la música lo inició como pianista en orquestas de tango mientras que en la segunda mitad de los años 60 se presentó como cantante en programas de larga duración con artistas en vivo. Saltó a la fama por ser galán de películas y se transformó con el paso del tiempo en un cantante popular y poeta del tango, que marcó varias generaciones de fanáticos. Compuso muchos éxitos como "Café La Humedad", "Lo llaman el matador", "La reina de la bailanta" y "Señora si usted supiera", entre otros. MURIÓ ZLOTOGWIAZDA El periodista y economista Marcelo Zlotogwiazda, quien se encontraba cursando una difícil enfermedad, murió este martes a los 61 años de edad. En la actualidad se desempañaba como conductor del programa "Desafío 2019" los lunes a las 22 horas por el canal C5N, y el ciclo "El horno no está para bollos" de Radio Con Vos. Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Zlotogwiazda escribió en los diarios El Porteño, Página 12 y Veintitrés, entre otros, y desfiló por diversas radios, entre las que se destacan Mitre, Rock and Pop, Splendid, Belgrano y Del Plata. A su vez, tuvo experiencias televisivas en los canales América, TN y Plus. LACUNZA Y LOS CONTROLES El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, descartó este martes que el Gobierno esté analizando profundizar los controles de cambios instaurados hace poco más de un mes, al tiempo que anunció que en el tercer trimestre se sobrecumplió la meta fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) teniendo un superávit primario de 0,1% del PBI (acumulado a septiembre) es decir unos $22.892 millones. Según mostró Lacunza, Argentina por primera vez desde el 2011 en 9 meses tuvo superávit primario (desde enero a septiembre del 2019). EL DÓLAR Y EL MERVAL En la reanudación de los negocios financieros luego del feriado y del primer debate presidencial, el dólar subió 12 centavos a $60,43 en bancos y agencias de la cty porteña, según el promedio que realiza Ámbito Financiero. En tanto, en el Banco Nación, cerró sin cambios a $59,50. Por su parte, el S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos bajó un 1,5%, a 31.333,68 unidades. La marcha negativa del mercado fue liderada por las sociedades de mayor liquidez del segmento energético. Así, las caídas más importantes las anotaron las acciones de Edenor (-4,8%); de Cresud (-3,6%), y de Central Puerto (-3,3%). ALQUILERES SIN QUORUM La reunión de Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, citada para debatir una serie de proyectos sobre ley de alquileres, fracasó transcurrida la media hora al no poder reunir el quórum, ni el tercio de los legisladores necesarios para iniciar el debate en minoría, en medio del clima electoral. Aunque con algunos matices, los distintos proyectos proponen que los contratos de locación no se ajusten más solo por inflación, sino que se fijen a partir de una combinación entre el índice de precios al consumidor (IPC) y el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

