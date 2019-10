Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 16/oct/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 16/oct/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

SELECCIÓN EN POSITIVO La Selección Argentina concluyó la fecha FIFA de octubre con saldo positivo: luego del empate 2-2 con Alemania en Borussia, goleó 6-1 a Ecuador en España con tantos de Lucas Alario, Marcos Acuña, Leandro Paredes, Germán Pezzella, Nicolás Domínguez y Lucas Ocampos. Además de los resultados, el DT Lionel Scaloni se llevó de estos amistosos buenos rendimientos individuales de jugadores que no venía convocando, como Ocampos y Alario, quienes parecen haberse ganado un lugar para futuras convocatorias. En la próxima fecha FIFA, última antes del inicio de Eliminatorias, Argentina se medirá con Brasil el viernes 15 de noviembre en Arabia Saudita, casi con seguridad, con el regreso de Lionel Messi. Además, disputará otro amistoso más a confirmar (Paraguay o Uruguay podrían ser rivales). COPA ARGENTINA POR DOS Este miércoles se disputarán dos cruces de Cuartos de Final de Copa Argentina. Desde las 15.35, Estudiantes de La Plata se medirá con Central Córdoba de Santiago del Estero en cancha de Instituto de Córdoba. Mientras que desde las 21.10, Colón de Santa Fe enfrentará a Estudiantes de Buenos Aires en cancha de Patronato en un duelo que definirá al rival de River Plate en semifinales. La otra llave de Cuartos que resta es la que protagonizarán Independiente y Lanús (viernes 25 en cancha de Newells). COPA LIBERTADORES FEMENINA En su debut en la Copa Libertadores Femenina 2019, UAI Urquiza (último campeón de AFA) igualó 2-2 frente a Santiago Morning de Chile en un partido de la primera fecha del Grupo D disputado en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. El Furgón caía 2-0, pero se recuperó con los goles de Paula Ugarte y Sofía Schell. El próximo compromiso de la UAI Urquiza será el jueves frente a Independiente de Medellín, que en su debut goleó 6-0 a Municipal Majes de Perú en el otro partido de la zona. PRIMERA B METRO San Telmo se mantiene como líder con 19 puntos después de haber igualado 0-0 con Colegiales. Un punto por detrás aparecen cuatro equipos: Villa San Carlos (4-1 a UAI Urquiza), Almirante Brown (3-0 a San Miguel), Tristán Suárez (1-1 con Los Andes) y J.J. Urquiza (1-1 vs Sacachispas). Los demás resultados: Deportivo Armenio 1-1 Flandria, Talleres (RE) 0-0 Acassuso y Defensores Unidos 2-0 Argentino de Quilmes. Esta 10ª fecha del Torneo Apertura se cerrará hoy con Fénix vs Comunicaciones (15.30). PRIMERA C El Torneo Apertura tiene dos líderes: Deportivo Laferrere (venció 1-0 ayer como visitante a Deportivo Merlo) y Cañuelas (le ganó 2-1 a Argentino de Merlo) suman 21 puntos. Los demás resultados de la 12ª fecha fueron: Ituzaingó 1-0 El Porvenir, Excursionistas 0-3 Dock Sud, Luján 0-0 Central Córdoba de Rosario, Deportivo Español 1-0 Leandro N. Alem, San Martín (B) 2-2 Berazategui, Victoriano Arenas 0-1 Lamadrid y Real Pilar 2-2 Midland. ELIMINATORIA EUROCOPA Con su victoria 2-1 sobre Portugal como local, Ucrania se aseguró el primer puesto del Grupo B y, así, la clasificación a la Eurocopa 2020. También España (1-1 con Suecia en el Grupo F), Polonia (2-0 a Macedonia por el Grupo G) y Rusia (5-0 a Chipre en el Grupo I) sacaron boleto para la cita continental. Y ya estaban clasificados con anterioridad tanto Bélgica (Grupo I) como Italia (Grupo J). Los demás resultados de ayer fueron: Finlandia 3-0 Armenia, Grecia 2-1 Bosnia, Liechtenstein 0-5 Italia, Gibraltar 2-3 Georgia, Suiza 2-0 Irlanda, Islas Feroe 1-0 Malta, Rumania 1-1 Noruega e Israel 3-1 Letonia.

