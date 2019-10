Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 16/oct/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 16/oct/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

TC: ASOMA CANAPINO El domingo se disputó en San Nicolás la 13ª carrera del año del Turismo Carretera y el bicampeón Agustín Canapino (Chevrolet) dio un paso enorme en la pelea por el título al ganar la segunda de las tres citas que van de la Copa de Oro. El arrecifeño dejó atrás a Santiago Mangoni (Chevrolet) y Facundo Ardusso (Torino) y quedó 3º en el campeonato, con 115,5 puntos. El líder sigue siendo Valentín Aguirre (Dodge; 11º) con 117; mientras que el segundo es José Manuel Urcera (Chevrolet; 9º) con 116,5 puntos. La próxima y anteúltima fecha del calendario será el 3 de noviembre en Toay, La Pampa. F1: TODO MERCEDES En el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, Mercedes se aseguró la Copa de Constructores y también el campeonato de pilotos luego del triunfo del finés Valtteri Bottas y el tercer puesto de Lewis Hamilton. Sólo resta conocer cuándo confirmará su sexto título el británico, que suma 338 puntos y le lleva 64 de ventaja a Bottas, el único con posibilidades de alcanzarlo. La próxima fecha será el 27 de octubre en México. GRAN CIERRE EN JAPÓN Con tres victorias en sus últimas tres presentaciones (3-1 a Rusia, 3-1 a Egipto y 3-0 a Australia), la Selección Masculina de Vóley cerró de gran forma la Copa del Mundo de Japón y con 19 puntos culminó el torneo en el 5º puesto (mejor posición histórica en este certamen). El campeón fue Brasil (32), que ganó sus 11 compromisos y dejó atrás a Polonia (28) y Estados Unidos (27). DOS EN SEGUNDA Los argentinos Diego Schwartzman y Guido Pella jugarán hoy por la segunda ronda del ATP 250 de Amberes. En su debut en el torneo, "Peque" se medirá frente al rumano Marius Copil, quien ayer derrotó 6-4 y 7-6 al azuleño Federico Delbonis. Por su parte, Pella (que en primera ronda venció al alemán Peter Gojowczyk) se medirá con el coreano Soon Woo Kwon (ayer le ganó en tres sets al francés Richard Gasquet). En tanto, en el ATP 250 de Moscú, el cordobés Juan Ignacio Londero cayó en primera ronda frente al checo Lukas Rosol por 6-7, 7-6 y 6-3, en un partido en el que dispuso de match-point en el segundo set. MEDVEDEV EN CHINA Daniil Medvedev se consagró campeón del Masters 1000 de Beijing al superar por 6-4 y 6-1 al alemán Alexander Zverev. De esta manera, el ruso desplazó al suizo Roger Federer del tercer puesto de la "Race to London" que es liderada por el español Rafael Nadal y que tiene en segundo lugar al serbio Novak Djokovic (todavía sostiene el N° 1 del ranking mundial, aunque será superado por Nadal en breve). MUNDIAL DE RUGBY Concluida la fase de grupos quedaron definidos los cruces de Cuartos de Final del Mundial de Rugby que se está llevando adelante en Japón: Inglaterra (1º Grupo C) jugará frente a Australia (2º D); Nueva Zelanda (1º B) enfrentará a Irlanda (2º A); Gales (1º D) se medirá con Francia (2º C); y el local Japón (1º C) chocará ante Sudáfrica (2º B). Los partidos se disputarán el fin de semana (4.15 y 7.15 hora argentina). LEONAS EN ESPAÑA Con goles de Julietas Jankunas y Noel Barrionuevo, el Seleccionado Femenino de Hóckey sobre Césped cerró ayer su serie de amistosos contra España con cuatro victorias y una derrota. En la continuidad de esta gira europea de preparación que están haciendo de cara al 2020, Las Leonas se medirán ahora en tres amistosos frente a Italia de jueves a domingo.

