El estreñimiento es un problema frecuente y hay muchos tipos de laxantes que pueden ayudar a tratarlo. Los suavizantes de heces, también llamados laxantes emolientes, funcionan porque atraen líquido a las heces para ablandarlas, lo cual hace más fácil defecar sin tener que pujar. Los suavizantes de heces de venta libre surten efecto en algunas personas, pero los ensayos clínicos controlados, no muestran evidencia de que mejoren los síntomas. Pese a que los suavizantes de heces solo deben usarse a corto plazo para aliviar el estreñimiento, consumirlos a diario probablemente no sea nocivo. Sin embargo, hay otras maneras de aliviar el estreñimiento que suelen surtir efecto. La alimentación generalmente es uno de los principales causantes del estreñimiento. En muchas personas, hacer cambios alimentarios sirve muy bien para aliviar el estreñimiento. Un ejemplo es añadir fibra en la alimentación, porque eso aumenta el peso de las heces y acelera su tránsito por el intestino. Entre las fuentes buenas de fibra están las frutas frescas y los vegetales de hoja verde, así como el pan y los cereales integrales. No obstante, tenga cuidado y no añada muy rápido demasiada fibra a su alimentación, porque un aumento repentino en la cantidad de fibra ingerida puede provocar hinchazón abdominal y gases, así que empiece a añadirla lentamente. Cuando el estreñimiento se convierte en un problema, hay que restringir aquellos alimentos que lo empeoran. En particular, evite alimentos como las masas, los pudines, el azúcar, los caramelos, los pasteles y el queso. Además, la cantidad de líquido que ingiere también afecta a la función intestinal. Póngase el objetivo de beber a diario 6 a 8 vasos de de líquido cada uno. El agua es la mejor alternativa, pero otros líquidos igualmente ayudan a ingerir la cantidad necesaria a diario. La falta de actividad física también puede contribuir al estreñimiento. Si no hace ejercicio de forma regular, piense en añadir algún tipo de actividad física a su rutina diaria. Eso puede ayudarle a aliviar el estreñimiento. Dr. Adil E. Bharucha, Gastroenterología de Mayo Clinic en Rochester, Minnesota.



Estreñimiento crónico:

La alimentación y cambios en el estilo de vida suelen ser la mejor manera de tratarlo

