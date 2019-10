La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 17/oct/2019 Los cinco candidatos a Intendente de Campana expusieron en la Escuela Normal











CONTENIDO RELACIONADO: › Abella: "Los jóvenes son los grandes protagonistas de este cambio" › Romano: "Cuento con los jóvenes y ellos saben que pueden contar conmigo" › Reymundo: "A los jóvenes se les está robando el presente y el futuro" › Cantlon: "Es muy importante que podamos exponer nuestras propuestas a los jóvenes" El evento fue organizado por el Centro de Estudiantes. Todos los aspirantes a jefe comunal ofrecieron sus propuestas y visiones. En Campana no hay una ordenanza que establezca su obligatoriedad. Sin embargo, en los últimos años los vecinos más jóvenes se han encargado de convertirlo en una tradición. Ahora les tocó a los alumnos del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal organizar el debate de los candidatos a intendentes, que no tuvo ningún "faltazo" y permitió conocer -y contrastar - las principales propuestas y visiones de las personas que quieren gobernar Campana. El abanico de alternativas que se sucedieron en el debate fue muy amplio. Desde promesas de grandes empresas trasnacionales instalándose en Campana si un candidato es elegido jefe comunal, hasta consignas despegadas de la realidad local exigiendo la separación entre la Iglesia y el Estado. Casi no faltó tema del que hablar en el encuentro, incluso la ley de Educación Sexual Integral, que irrumpió con tal fuerza que desacomodó la estructura prevista para el debate. Estuvieron en la Escuela Normal el intendente Sebastián Abella, que busca su relección por el espacio Juntos por el Cambio; el concejal y candidato del Frente de Todos, Rubén Romano; el líder del vecinalismo y postulante a jefe comunal representado a la UV Más Campana, Axel Cantlon; Brenda Reymundo, la candidata más joven, la única mujer y referente del Frente de Izquierda Unidad; y el exjefe del CIMOPU y postulante por el Frente NOS, Aníbal Valdivia. Cada uno a su turno -dispusieron de 15 minutos para compartir sus propuestas para la ciudad -, los candidatos repasaron su programa de gobierno y esgrimieron algunas críticas a sus contrincantes. Como era de esperar, Abella se apalancó en los logros de su gestión -desde los avances en materia de seguridad hasta el funcionamiento del Hospital - y, mirando hacia adelante, habló de las obras en la costanera. Romano ponderó la organización de los estudiantes -prometió crear una Federación si es electo - y se comprometió a liderar un Municipio de "puertas abiertas". Y Cantlon hizo hincapié en la transparencia de gestión, la necesidad de construir escuelas y en la conveniencia descentralizar la salud. Brenda Reymundo cambió el foco de la discusión y abogó por el "no pago al FMI", lo que permitirá realizar las obras de infraestructura que faltan en los barrios. También cuestionó que el peronismo hoy nucleado en el Frente de Todos haya votado leyes del macrismo en los últimos años. Y Valdivia anunció que construirá un polideportivo con pileta climatizada y aseguró que empresarios del exterior se comprometieron con él a radicar filiales de sus compañías en Campana si es ungido intendente municipal. Fue justamente Valdivia y su posición frente a la ESI -pidió que no se le imponga una sexualidad determinada al niño- lo que desencartonó el debate sobre su final. Algunos estudiantes lo cuestionaron directamente sobre su pensamiento, discusión que terminó con la intervención de un docente y un abucheo general. El periodismo independiente local no pudo ingresar para ejercer su trabajo al recinto. El pretexto fue que no se podía filmar o fotografiar a los menores de edad. La mayoría de los candidatos hicieron circular luego gacetillas de prensa sobre su participación e impresiones en el debate, el único que tuvo la ciudad antes de elegir a su próximo jefe comunal. Un logro de sus vecinos más jóvenes.



BRENDA REYMUNDO, ANÍBAL VALDIVIA, RUBÉN ROMANO, SEBASTIÁN ABELLA Y AXEL CANTLON COMPARTIERON EL EVENTO CON JÓVENES ESTUDIANTES DE LA CIUDAD. LOS CINCO CANDIDATOS A INTENDENTE DE NUESTRA CIUDAD SE REUNIERON EN LA ESCUELA NORMAL.





LA PRESENTACIÓN SE REALIZÓ EN EL GIMNASIO DE LA ESCUELA. LOS JÓVENES SIGUIERON ATENTAMENTE LAS EXPOSICIONES DE LOS CANDIDATOS LOCALES.



