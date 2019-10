Reymundo: "A los jóvenes se les está robando el presente y el futuro"

Brenda Reymundo, docente y candidata a intendente del Frente de Izquierda Unidad, llevó las propuestas de ese espacio a toda la comunidad educativa. Educación pública, precarización laboral en la juventud, Educación Sexual Integral y la situación de los jóvenes en tiempos del FMI, fueron los principales temas abordados por la única aspirante a jefa comunal mujer. "Luego de las PASO hay que tener en cuenta dos mensajes importantes: por un lado, se expresó un enorme y masivo rechazo a las políticas de ajuste de Macri, por otro estas políticas se siguieron aplicando (devaluación del salario, una inflación del 55%, aumento de precios y tarifas) y quien disputa la presidencia, Alberto Fernández, llamó a no salir a las calles. Esto es importante tenerlo en cuenta sobre todo cuando se dan a conocer que 1 de cada 2 niñes son pobres y que casi 4 millones de personas se convirtieron en pobres en menos de 1 año", explicó Reymundo. También remarcó que "Macri mintió cuando proponía pobreza cero, está a la vista, pero hay que decir que esto no lo hizo solo, contó con la ayuda de los que hoy integran las listas del FDT, gobernadores, diputados que le votaron y aplicaron todas las leyes de este ajuste a pedido del FMI". Para Reymundo, uno de los sectores más afectados por esta crisis económica y social "son los jóvenes a los que les están robando el presente y el futuro, por eso desde el Frente de Izquierda planteamos que hay dejar de pagarle al FMI y destinar esos recursos a invertir inmediatamente en salud, educación, trabajo, en las jubilaciones y sacar de la pobreza a los 16 millones que hoy pasan hambre y elevar inmediatamente los salarios, asignaciones y jubilaciones de acuerdo a la inflación y crear un plan de becas integrales para que los estudiantes no tengan que elegir entre trabajar o estudiar". La docente, comentó que "hoy menos del 50% de los estudiantes termina la escuela secundaria en tiempo y forma y que cada 8 minutos un estudiante secundario abandona la escuela". Y criticó a los demás candidatos: "Acá hablan de educación pero por ejemplo Romano comparte el Frente de todos con Arcioni, que no le paga los salarios a los docentes de Chubut, y el candidato a vicepresidente de Axel Cantlon, Juan Manuel Urtubey, reprimió en su provincia las maestras que reclamaban salarios dignos". Y finalizó: "Para que no le roben el futuro a la juventud, hay que fortalecer al Frente de Izquierda en todo el país, en esta ciudad, en el Congreso y en las calles. La fuerza está".





Reymundo: "A los jóvenes se les está robando el presente y el futuro"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: