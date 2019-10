La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 17/oct/2019 La UOCRA invitará a contratar mano de obra local







Será una de una serie de gestiones que iniciará luego de una asamblea abierta realizada ayer frente a la sede del sindicato. "Si le tienen alergia al tema gremial, eso quedaría en segundo plano. Pero al menos, tendríamos la garantía que los compañeros ocupados sean trabajadores locales o de la zona", comentó Oscar Villareal sobre la Unión Industrial de Campana. Ayer a media mañana, bajo una intensa llovizna, cerca de 200 trabajadores desocupados afiliados a la UOCRA participaron de una asamblea abierta en la que Oscar Villareal comentó y sometió a votación una serie de gestiones que iniciará el sindicato local frente a un panorama laboral que se presenta manifiestamente desalentador, según la visión del sindicalista. "Es duro decirle a los compañeros que no habrá trabajo de acá a fin de año. Habrá casos muy puntuales, pero también es cierto a fines de noviembre se van a retirar de la ampliación de la refinería Axion otros 400 ó 500 trabajadores. Fueron 4 ó 5 años que esa obra tuvo a una gran parte de los trabajadores de nuestro sector ocupados y eso ya no estará más. Son unas 3 mil o 4 mil familias", explicó luego en conferencia de prensa. Villareal señaló que lo resuelto en asamblea fue conformar un cuerpo de trabajadores desocupados que voluntariamente conformarán una red que interactuará con la dirigencia a la hora de conocer la realidad de cada trabajador. "La idea es tratar de abrir el diálogo, poder interactuar, y tomar decisiones en conjunto. Le vamos a hacer llegar una nota a la Cámara Industrial; vamos a ver si la Municipalidad está haciendo llegar los planes a los compañeros de la UOCRA que están desocupados y si no es así intentaremos que los sumen; vamos a pedir una reunión a la CGT regional; y también vamos a sumar al diálogo a los compañeros que sí tienen trabajo". PERSPECTIVAS Consultado al respecto, Villareal amplió su visión sobre abrir el diálogo con la Unión Industrial local: "Entendemos que los integrantes de la Cámara Industrial tienen que estar en conocimiento de lo profundo de la crisis, porque hay obras que han venido a nuestra ciudad y uno ve como se adjudica mayoritariamente a empresas o contratistas foráneos, cuando se podría contratar a empresas locales o de la zona. Después, si le tienen alergia al tema gremial, eso quedaría en segundo plano. Pero al menos, tendríamos la garantía que los compañeros ocupados serían trabajadores locales o zonales, no habría que andar renegando tanto y que toda la cadena que esa obra genere, por chica que sea, sería un compre local. Desde ese lugar, en una circunstancia de crisis, nos parece que se podrían ahondar gestiones que sean más favorables al momento que estamos viviendo". "Es lamentable decir que hay compañeros que ya no tiene ni siquiera para salir del barrio, o directamente tiene dificultades para comer hoy al mediodía, y nosotros tenemos que hacer gestiones como para poder estar cerca de ellos en lo que podamos. Lo cierto es que somos una organización gremial: no somos una fundación, ni agencia de empleo. Pero la necesidad hace que los compañeros nos vengan a ver como alternativa. Esto se soluciona con trabajo. No hay otra manera. Y no hay perspectivas de que aparezcan 500, 1000 ó 2000 puestos de trabajo de la nada. Que me perdonen los que no piensan igual que yo, pero si le dijese a la gente algo así, sería ser más mentiroso que Macri. Tampoco corresponde que no intentemos hacer nada", comentó Villareal sobre la actual situación que atraviesa el sector en la ciudad, y más adelante agregó: "Si hay otro representante gremial que sepa otra cosa, o algún postulante político que tenga conocimiento de lo que yo no, bienvenido, y lo invito a que en conferencia de prensa nos llame y nos diga cuándo empieza un nuevo proyecto, que a la gente se lo anunciamos juntos".

ANTE ALREDODOR DE 200 DESOCUPADOS, VILLAREAL SOMETIÓ A VOTACIÓN UNA SERIE DE GESTIONES QUE INICIARÁ EL GREMIO FRENTE A UN PANORAMA LABORAL QUE CALIFICÓ COMO "MANIFIESTAMENTE DESALENTADOR".





BAJO UNA INTENSA LLOVIZNA, CERCA DE 200 TRABAJADORES DESOCUPADOS AFILIADOS A LA UOCRA PARTICIPARON DE UNA ASAMBLEA ABIERTA AYER POR LA MAÑANA.



La UOCRA invitará a contratar mano de obra local

