Una victoria en alguno de los dos partidos que les restan les dará el boleto a la Primera D. El próximo compromiso de las Celestes será el sábado 26 frente a Los Pinos en Pilar.

La Primera Damas de Hóckey sobre Césped del Campana Boat Club aplastó el pasado lunes a Manuel Belgrano "B" y quedó a un escalón del ascenso a la Primera D del Torneo Metropolitano que organiza la Asociación de Hockey de Buenos Aires (AHBA).

Por la 10ª fechad de la segunda rueda de la Zona 7 de la Primera E, el equipo dirigido por Gabriel Sáenz goleó 5-0 con gran despliegue de juego tanto colectivo como individual y sostuvo así su diferencia de cinco puntos sobre sus escoltas cuando solo restan dos fechas para completar el campeonato.

Como locales, las campanenses se pusieron arriba en el marcador de forma tempranera, con un tanto de la delantera Sofía González. Y luego dominaron a placer, logrando aumentar la ventaja: Camila Pérez Johanneton marcó el 2-0, González se volvió a anotar en el 3-0 (llegó a 17 en la temporada); y Delfina Fernández Palazuelo también convirtió por duplicado para cerrar el 5-0 (el segundo de sus goles fue el mejor del partido y uno de los mejores del torneo).

El once inicial del CBC en esta ocasión fue con Romina Guerrero; Candela Corrata, Fátima Tenembaum, Florencia Núñez, y Josefina Pérez Johanneton; Camila Tenembaum, Camila Pérez Johanneton, y Constanza Santini; Delfina Fernández Palazuelo, Martina De La Barrera y Sofía González.

Con este resultado, las Celestes mantuvieron los cinco puntos de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores, Santa Bárbara "E" y Luján Rugby Club "B", que ganaron sus respectivos partidos ante Hurling "C" y Vicentinos "B". El otro equipo que todavía cuenta con chances de igualar al Boat Club es Belgrano Day School, que goleó a Comunicaciones y está 4º a seis puntos. Así, para asegurar el ascenso y su lugar en los playoffs por el título de la Primera E, el equipo de nuestra ciudad necesita solamente dos puntos o que sus perseguidores no ganen alguno de los dos partidos que le restan.

En este marco, los dos compromisos que le restan al CBC serán como visitante: primero enfrentará a Los Pinos el sábado 26 (partido que se suspendió el último sábado por las inclemencias climáticas) y luego, el 2 de noviembre, jugará ante Quilmes "E".

Por su parte, Santa Bárbara "E" visitará a Quilmes "E" y Belgrano Day School; y Luján Rugby Club "B" hará lo propio frente a Belgrano Day School y CASA de Padua. En tanto, Belgrano Day School (de gran segunda rueda) será local justamente ante los dos escoltas.

FECHA 21. Jugada el último lunes, dejó los siguientes resultados: Campana Boat Club 5-0 Manuel Belgrano "B"; Huracán 1-1 C.A.S.A. de Padua, Comunicaciones 0-4 Belgrano Day School, Los Pinos 3-1 Quilmes ´´E´´, Luján Rugby Club "B" 5-1 Vicentinos ´´B´´ y Santa Bárbara ´´E´´ 2-0 Hurling ´´C´´.

FECHA 20. Se jugará el sábado 26 de octubre y tendrá los siguientes partidos: Los Pinos vs Campana Boat Club, Quilmes "E" vs Santa Bárbara "E", Belgrano Day School vs Luján Rugby Club "B", Hurling "C" vs Comunicaciones, Vicentinos "B" vs Huracán, CASA de Padua vs Manuel Belgrano "B".

FECHA 22. La última jornada se disputará el sábado 2 de noviembre y contará con los siguientes cotejos: Quilmes "E" vs Campana Boat Club, Belgrano Day School vs Santa Bárbara "E", CASA de Padua vs Luján Rugby Club "B", Hurling "C" vs Los Pinos, Vicentinos "B" vs Comunicaciones y Manuel Belgrano "B" vs Huracán.



CAMILA PÉREZ JOHANNETON JUGÓ UN GRAN PARTIDO Y CONVIRTIÓ UNO DE LOS CINCO GOLES.





DELFINA FERNÁNDEZ PALAZUELO ANOTÓ UN DOBLETE. SU SEGUNDO GOL FUE DE LOS MEJORES DEL TORNEO.

TRIUNFOS EN DIVISIONES MENORES

En la jornada del último lunes, antes del duelo de Primera entre Boat Club y Manuel Belgrano, se disputaron los encuentros de divisiones menores, que terminaron todos con victoria para las Celestes.

-Séptima División: victoria 11 a 0 con goles de Wanda Di Virgilio (2), Catalina Tuculet Nanni (2), Azul Ale, Dana Corazzini Notari, Agustina González, Guillermina Izzi, Juana Jaurena, Sofía Nine y Pía Dell Acqua

-Sexta División: victoria 4 a 0 con goles de María del Pilar González (2), Azul Montero y Valentina Núñez

-Quinta División: victoria 3 a 0 con goles de Lucía Gelosi, Fátima Tenembaum y Belén Varela.

-Intermedia: victoria 3 a 1 con goles de María Eugenia Díaz, María Luz Gentilini y María Lorena Parkkulainen.