La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 17/oct/2019 Rubén Romano:

"Macri y Abella quieren una Costanera privatizada; yo prefiero que sea de los campanenses"







El candidato del Frente de Todos, Rubén Romano, presentó una alternativa que busca evitar "que la Ciudad pierda valiosas tierras", y habló sobre el proyecto "superador que impide la privatización de la costanera que Abella y Macri impulsaron, y que representaría una pérdida importante para el patrimonio de los campanenses" afirmó. "Especulación inmobiliaria". Así definió el candidato a Intendente por el Frente de Todos, Rubén Romano, al proyecto impulsado entre los gobiernos de Mauricio Macri y Sebastián Abella, durante los primeros pasos de ambas gestiones, buscando avanzar sobre los terrenos de la costanera poniendo a la venta aquellas tierras del Estado Nacional. Es que nuestra ciudad era una de las ciudades elegidas para esta "ola de privatización de las tierras"; según cuenta el diario Clarín del 18 de Junio de 2016 el proyecto iba a denominarse "Estación Campana" y contemplaba desarrollar siete manzanas junto al río Paraná de las Palmas, con una capacidad constructiva total de 120.000 m2, mientras que otras dos serían destinadas a espacios verdes de uso público. "Son Mauricio Macri y Sebastián Abella quienes insisten en la privatización de las tierras al mejor postor" afirmó Rubén Romano, candidato a intendente del Frente de TODOS, y agregó: "el único sector de costa que puede ser utilizado por los vecinos pertenece al AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado). Durante la gestión Macri-Abella la Nación vuelve a instalar esa ola de privatizaciones, que en su momento hizo que esas siete hectáreas quedaran en manos de una compañía inglesa". Para Rubén Romano, "este espacio público no puede ser privatizado" e indagó: "¿Por qué algo que puede ser un gran negocio para un privado, no puede resultar un excelente beneficio para el municipio?". "Intentar recuperar la Costanera ha sido un proyecto desde siempre para nuestra Ciudad. Pero no se puede hablar de recuperación, si estas tierras caen en manos de empresarios privados. Por eso en el 2018 le dimos las herramientas necesarias al Municipio para que pueda concretar la compra directa de los terrenos de la Costanera y que los mismos pasen de manera definitiva a ser patrimonio de los campanenses; lamentablemente aquella sesión no contó con la presencia del sector que responde al intendente Sebastián Abella" explicó el candidato, quien afirmó que para Campana "comprar las tierras para llevar a cabo el proyecto, costaba casi lo mismo que la remodelación de la Av. Rocca". Romano considera que "nada mejor que sea la comunidad, a través de su Municipio, que explote el sector y pueda concretar una nueva Costanera, tal como la venimos soñando desde hace muchos años. Porque en definitiva, las apuradas obras que vemos hoy en el lugar, como la pavimentación, serían un beneficio para los nuevos dueños de las tierras, en caso de concretarse la privatización, y no para los vecinos como intentan hacer creer". "Este espacio público no puede ser privatizado. Queremos el desarrollo del sector costanero, pero que sea para los vecinos. Para todos, y no para unos pocos" finalizó Romano.

Romano sostiene la viabilidad del proyecto para que la Costanera se renueve, sin pasar a privados.



