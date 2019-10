La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 17/oct/2019 Finalmente, Verónica Magario no estará en Campana







Anoche, a través de un comunicado, desde el Frente de Todos de Campana aseguraron que la candidata a vicegobernadora, Veronica Magario, modificó su agenda tras el temporal. "Tras la situación climatica la candidata no solo interrumpió su actividad en Campana sino toda actividad de campaña electoral en el territorio bonaerense. Su presencia en el "Foro por La Produccion y El Trabajo" de este viernes, pese a figurar en el programa oficial también fue suspendida", informaron.



