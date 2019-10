Efemérides del día de la fecha: 17 de Octubre

DÍA DE LA LEALTAD PERONISTA En este día se conmemora la histórica jornada en la que una multitud de trabajadores provenientes de los barrios porteños se movilizó a la Plaza de Mayo para exigir la libertad de Juan Domingo Perón. Encargado de la Secretaría de Trabajo y Previsión durante el gobierno del presidente de facto Edelmiro Farrell, el general Perón aprovechó su cargo para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores impulsando la creación de los tribunales de trabajo, la indemnización por despido y la sanción de leyes de protección; esto generó una fuerte oposición de civiles y militares lo que propició que se le exigiera la renuncia, se lo detuviera y se lo trasladara a la Isla Martín García. Cuando los sindicatos se enteraron de que Perón estaba preso organizaron una huelga general para exigir su liberación. A causa de un malestar, Perón dejó la isla y fue trasladado al Hospital Militar: "el día 17 de octubre, desde el Hospital Militar, asistí a los hechos más trascendentales de toda la Revolución de Junio […] numerosos camaradas del Ejército y de la Aeronáutica se hicieron presentes y durante toda la mañana disfruté del ´perfume de la flor de la lealtad´, tan grata al corazón de los leales." Debido a que los trabajadores no se iban de la Plaza de Mayo, el Ministro de Guerra Eduardo Ávalos habla con Perón y acuerdan su libertad a cambio de, entre otras cosas, que termine la manifestación; así, pasadas las 23 horas, Perón salió al balcón de la Casa Rosada y se dirigió a los obreros: "esto es pueblo. Esto es el pueblo sufriente que representa el dolor de la tierra madre, que hemos de reivindicar. Es el pueblo de la Patria. Es el mismo pueblo que en esta histórica plaza pidió frente al Congreso que se respetara su voluntad y su derecho. Es el mismo pueblo que ha de ser inmortal, porque no habrá perfidia ni maldad humana que pueda estremecer a este pueblo, grandioso en sentimiento y en número." SE REALIZA LA PRIMERA TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN DEL PAÍS En tiempos en los que la prensa gráfica y la radio eran los grandes medios de comunicación, el presidente de la Asociación de Radiodifusoras Argentinas, Jaime Yankelevich, partió hacia los Estados Unidos con el ambicioso objetivo de traer la televisión al país; detrás de su decisión se ocultaba un homenaje a su hijo Miguel, fallecido en el año 1949, y que en varias ocasiones le había insistido en traer el moderno invento. Cosa que cumplió en su regreso cuando los equipos de transmisión Standard Electric, las cámaras y los televisores Dumont tocaronsuelo argentino y el gobierno se interesó por el potencial del nuevo medio. Sería el gigante edificio de Obras y Servicios Públicos el lugar seleccionado para emplazar la colosal antena Standard Electric;la misma tenía 50 metros de alturas y un alcance de 40 cuadras: "en el cielo porteño se incrusta ya la antena televisora de mayor potencia del mundo entero" documentaba un diario de la época. El día que marcó el inicio de la televisión en el país fue el 17 de octubre del año 1951 cuando se emitió el discurso de Eva Perón en los festejos del "Día de la Lealtad Peronista"; subidos en los balcones del Banco Nación e Hipotecario, Enrique Telémaco Susini, responsable de la primera transmisión de radio del país, Adolfo Agromayor, Gerardo Noizeaux y Oscar Orzábal Quintana manejaron los micrófonos, el switcher y las 3 cámaras que hicieron un paneo de la multitudy luego se enfocaron en la primera dama que pronunció las siguientes palabras: "yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo y aunque deje en el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria." "LA PARTIDA DEL SIGLO" Un día como hoy en el año 1956, el experimentado ajedrecista Donald Byrne se enfrentaba contra el niño prodigio Robert "Bobby" Fischer en una emocionante partida de ajedrez en Nueva York. El hecho tuvo lugar en el torneo "Rosenwald Memorial", con un claro apoyo del público Byrne era el favorito en aquella partida contra el desconocido niño de 13 años; al mando de las piezas negras Fischer aprovechó un error de su oponente y sacrificó la reina en una jugada clave que produjo el jaque mate que lo convirtió en leyenda.



Efemérides del día de la fecha: 17 de Octubre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: