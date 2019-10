En tanto, en la misma Zona 1 también se produjo un nuevo cambio de entrenador, el noveno de la temporada en la categoría: Felipe De la Riva (ex Villa Dálmine) dejó Agropecuario de Carlos Casares, donde ya asumió Manuel Fernández, 35 años, ex DT de Sports Boys de Perú.

Luego de la derrota ante Tigre, tercera consecutiva en este campeonato, el entrenador de Villa Dálmine se refirió al momento del equipo de cara al duelo que tendrá el domingo frente a Defensores de Belgrano.

PRIMERA NACIONAL:

"Da bronca porque la historia se repite y son detalles los que nos terminan privando de un resultado mejor". A la salida de la zona de vestuarios, en el estadio José Dellagiovanna, el entrenador Lucas Bovaglio todavía masticaba la desazón que le generó una nueva derrota de Villa Dálmine en condición de visitante. Esta vez fue ante Tigre, pero al igual que frente a Chacarita, Sarmiento de Junín y San Martín de Tucumán fue por la mínima diferencia, sufriendo en una jugada aislada y sin poder resolver situaciones favorables de ataque. Y sin ser superado por el rival.

"Nuevamente nos quedamos sin nada en una pelota parada, en un partido parejo. Y volvemos a adolecer de falta de efectividad. Sabíamos que situaciones de gol podíamos crear, por los espacios que cedía el rival, por nuestras características, pero teníamos que ser efectivos y no fue así. Y el rival aprovechó una desconcentración", agregó el DT Violeta, quien no se alejó de esa línea en sus primeras respuestas: "Cometemos errores, fallas, somos un equipo joven. En la mayoría de estos resultados en los que nos quedamos sin nada, estuvimos muy cerca no sólo de no perder, sino de ganar".

En el análisis del juego, Bovaglio destacó que su equipo estuvo "a la altura" de un rival de jerarquía como Tigre, que fue "competitivo" y que obligó a trabajar a Marinelli "más que Ojeda", en relación a los arqueros de uno y otro. Y marcó que el gol de Agustín Cardozo llegó cuando Villa Dálmine había emparejado el trámite del segundo tiempo después de un arranque dubitativo del complemento.

Luego, sobre la tibia reacción del Violeta una vez que quedó en desventaja, el entrenador señaló: "Nuestro equipo tiene mucha gente joven que ante la adversidad no siempre tiene la respuesta de jugadores con más batallas en el lomo. Los jóvenes nos dan muchas cosas muy buenas, pero en la adversidad no reaccionan como lo hace la gente más experimentada. Este tipo de derrotas, este tipo de golpes, seguramente los va a curtir y el día de mañana estarán más preparados".

El próximo compromiso será este domingo frente a Defensores de Belgrano en condición de local y de cara a ese encuentro, el DT se refirió a la tarea para tratar de recuperar al plantel luego de esta racha de tres derrotas en fila: "Estamos haciendo mucho hincapié en lo anímico, porque queremos sostener lo que estamos haciendo, que no es malo. El tema es que los resultados pueden hacer mella en el espíritu del equipo. Debemos mejorar en lo futbolístico, porque no nos está alcanzando. Este equipo tiene que dar mucho más. Siento que no estamos ligando, pero no podemos usar eso como excusa. Debemos ser más consistentes en las áreas, más sólidos y tener respuestas ante la adversidad. Esperamos encontrarlas rápido para llegar a ese resultado positivo que necesitamos para reafirmar muchas cosas buenas que venimos haciendo, pero que no nos están alcanzado".

En ese sentido, Bovaglio no descartó cambios de nombres y sistema (habló de "apelar a otros recursos") para recibir al Dragón, un rival al que definió como "complicado y de mucho oficio" y que solo sufrió una derrota en nueve presentaciones.



BOVAGLIO, DANDO INDICACIONES EN CANCHA DE TIGRE, DONDE EL VIOLETA SUFRIÓ SU CUARTA CAÍDA CONSECUTIVA COMO VISITANTE.

SOBRE BALLINI Y LESMAN

El capitán de Villa Dálmine, Matías Ballini, se está recuperando de un desgarro en el sóleo. Y en esta racha de resultados adversos, su ausencia se empieza a hacer cada vez más grande: de hecho, en los cuatro partidos que no fue convocado en esta temporada por la lesión, el Violeta no ha podido cosechar puntos (en cambio, cuando estuvo entre los citados, el saldo ha sido de tres victorias, un empate y una derrota).

"Se está recuperando. Cuando lo perdimos, yo dije que no perdíamos a uno de los líderes del equipo, sino al líder del equipo, Por lo que transmite futbolísticamente, pero principalmente por su voz de mando, por lo que contagia. Es muy importante para nosotros. Lamentablemente no lo tenemos y su ausencia se siente", señaló Bovaglio, quien dejó entrever que difícilmente Ballini esté disponible para el duelo del domingo frente a Defensores de Belgrano.

En tanto, sobre el debut de Germán Lesman, el entrenador comentó: "Ingresó bien en el juego. Hoy está para jugar algunos minutos. Entrar de a poco seguramente le dé mejores oportunidades, minutos de más calidad y eso lo irá acercando a su mejor condición".

ANTE DEFE: DOMINGO A LAS 19.00 CON LLOBET

Por la 10ª fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional, Villa Dálmine recibirá este domingo a Defensores de Belgrano en un partido que se jugará desde las 19.00 horas en el estadio de Mitre y Puccini. Y el árbitro del encuentro será Fabricio Llobet, según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La programación de la Zona 2 se dividirá íntegramente en dos días, entre domingo y lunesm y será la siguiente:

-Domingo: San Martín de Tucumán vs Atlético Rafaela (17.00), Almagro vs Quilmes (18.00), Villa Dálmine vs Defensores de Belgrano (19.00), Instituto vs All Boys (19.00) y Sarmiento de Junín vs Tigre (20.00).

-Lunes: Deportivo Riestra vs Brown de Adrogué (15.30), Chacarita vs Gimnasia de Mendoza (20.00) y Santamarina vs Gimnasia de Jujuy (20.30).

En tanto, la programación de la Zona 1 es la siguiente:

-Sábado: Nueva Chicago vs Alvarado de Mar del Plata (15.30), Estudiantes de Río Cuarto vs Belgrano (17.10).

-Domingo: Guillermo Brown (PM) vs Mitre (11.00), Atlanta vs San Martín de San Juan (15.30), Independiente Rivadavia vs Agropecuario (18.30).

-Lunes: Ferro Carril Oeste vs Estudiantes BA (18.05) y Temperley vs Deportivo Morón (21.10).

-A confirmar: Platense vs Barracas Central.