ANTE LINIERS, SÁBADO A LA MAÑANA Después de su victoria 2-0 sobre Sportivo Barracas del pasado martes, el plantel de Puerto Nuevo no tuvo tiempo para relajarse: es que este sábado por la mañana estará enfrentando al líder Liniers como visitante por la séptima fecha de este Torneo Apertura de Primera D. El encuentro, que será arbitrado por Néstor Barrios y comenzará a las 11.00, abrirá la programación de la fecha que el sábado también tendrá a Muñiz recibiendo a Argentino de Rosario desde las 15.30 horas. Los partidos que completan la programación son: Central Ballester vs Yupanqui (domingo 12.00); Lugano vs Atlas (lunes 15.30), Sportivo Barracas vs Deportivo Paraguayo (lunes 15.30), Claypole vs Juventud Unida (lunes 15.30) y Defensores de Cambaceres vs Centro Español (lunes 15.30). El entrenador de Puerto Nuevo se refirió a la victoria sobre Sportivo Barracas y destacó especialmente el trabajo del "gran grupo humano que conforma el plantel". Ahora, el Auriazul se prepara para vistar al líder Liniers, el sábado por la mañana. PRIMERA D Después de tres partidos, Puerto Nuevo volvió a la victoria: el martes venció 2-0 a Sportivo Barracas (que llegó invicto a Campana) y así se sacó de encima, sobre todo, esa abultada e inesperada derrota que sufrió como local frente a Defensores de Cambaceres. "Este triunfo me deja una gran alegría por el gran grupo humano que conforma este plantel. Estamos muy contentos por todos los muchachos y por cómo ellos se brindan con el cuerpo técnico. Hoy (por el martes) demostraron adentro de la cancha que el resultado con Defensores de Cambaceres fue una casualidad. Estamos muy contentos por eso y orgullosos por ellos. Están demostrando que están a la altura de la categoría y que pueden crecer mucho más", señaló "Jetín" en diálogo con el medio "Puerto de mi Vida" que transmite todos los partidos del Portuario. En cuanto al juego frente al Arrabalero, el entrenador comentó: "Fuimos superiores a un equipo que sabíamos qué era lo que iba a venir a hacer. Pudimos controlarlos con una buena tarea de un volante tapón como "Chicho" Palacio, que jugó cerca de los dos centrales, y a partir de la recuperación del balón pudimos salir rápido con los extremos para dañarlos". Finalmente, Pereyra también se refirió a la racha de tres juegos sin victorias que atravesaba el Auriazul: "El equipo tuvo una muestra de carácter importante ante Claypole, logrando obtener un punto en una cancha complicada después de dos derrotas. Y hoy lo valoramos mucho más a ese punto por esta victoria sobre Sportivo Barracas". En tanto, el goleador de la tarde, Mariano Filiosi, aseguró: "Nos merecíamos un triunfo así. Los resultados adversos habían sido injustos". El zurdo, autor de los dos goles del triunfo sobre el Arrabalero, se refirió también a sus primeros gritos con la camiseta de Puerto Nuevo: "Estoy muy contento en lo personal, esto me llena de confianza, sabiendo además que tengo toda la confianza del gran grupo que se formó. Ojalá pueda seguir en esta senda".

EL DT PORTUARIO DESTACÓ LA SUPERIORIDAD DE SU EQUIPO ANTE SPORTIVO BARRACAS.



