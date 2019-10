La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 17/oct/2019 Las chicas de Puerto Nuevo cayeron ante Deportivo Español y siguen sin poder sumar como visitantes







Estuvieron dos veces arriba en el marcador, pero terminaron perdiendo 3 a 2. Emilse Correa y Sabrina Ogrine anotaron los goles. En el campeonato de Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo sigue sin poder sumar puntos en condición de visitante. El pasado lunes, por la quinta fecha, cayó 3 a 2 ante Deportivo Español en un juego en el que estuvo dos veces adelante en el marcador. El partido comenzó favorable para las Portuarias, que se pusieron arriba en el marcador a los 9 minutos, con un gol de penal de Emilse Correa (llegó a 5, todos de pelota parada, y es la goleadora del equipo). A los 25, Karen Arrieta empató para el Gallego; pero ocho minutos después, la mediapunta Sabrina Ogrine volvió a poner en ventaja al equipo de nuestra ciudad. Sin embargo, el primer tiempo ofreció todavía un gol más: a poco del final, Nadia Gabbi emparejó las acciones y se fueron 2-2 al entretiempo. En la segunda parte, una vieja conocida de las campanenses, Micaela "El Perro" Rodríguez, puso el 3 a 2 definitivo, que le dio tres puntos de oro a Español, que ahora pelea los puestos de vanguardia. Fue el cuarto tanto que Rodríguez le anota a Puerto Nuevo en los últimos cuatro partidos. Para este compromiso, el DT Néstor Daniel Gómez dispuso el siguiente once inicial en el Auriazul: Celina Moya; Yanela Gómez, Nancy Ríos, Soledad Medina, Triana Ocampo y Yanela Gómez; Sabrina Ogrine, Marisa González, Milagros Soria, Mariel Rossini; Emilse Correa y Noelia Gómez. Luego ingresaron: Lucila Molinas (por Rossini), Andrea Decezare (por Ríos) y Dana Bredle (por Soria). En un fin de semana complicado por las lluvias, por esta quinta fecha se disputaron otros dos partidos: All Boys le ganó 3-2 a Argetnino de Rosario, mientras que Deportivo Merlo superó 1-0 a Almirante Brown. El próximo compromiso de las Auriazules será este sábado a las 14.00, cuando reciban en el estadio Carlos Vallejos la visita de All Boys.

LA FORMACIÓN PORTUARIA QUE ENFRENTÓ EL LUNES A DEPORTIVO ESPAÑOL. SAN LORENZO, LÍDER EN PRIMERA A Por la cuarta fecha de la Primera A de AFA, San Lorenzo goleó 6-0 a SAT, logró su cuarta victoria en fila y quedó como único líder con 12 puntos, dado que no jugaron UAI Urquiza (que está disputando la Copa Libertadores y tuvo fecha libre) y Boca Juniors (partido suspendido ante Huracán). Los demás resultados: River Plate 3-1 Racing Club, Independiente 3-1 Villa San Carlos, Estudiantes (LP) 3-2 Lanús, Rosario Central 4-0 Platense, El Porvenir 3-3 Excursionistas y Defensores de Belgrano 2-5 Gimnasia (LP).

