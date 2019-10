El encuentro, suspendido el sábado por las lluvias, no pudo jugarse el lunes y deberá ser reprogramado. Y por la victoria de San Miguel, el CCC cayó el fondo de la tabla de Segunda División. Las tormentas del sábado y la falta de acuerdo con Las Cañas para jugar el lunes siguiente llevaron a que el primer equipo de rugby del Club Ciudad de Campana no tuviera actividad el último fin de semana por el campeonato de Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). Sin embargo, sí pudieron disputarse cinco de los siete encuentros de esta 23ª fecha y, en ese sentido, el Tricolor recibió una buena y una mala noticia en su lucha por la permanencia. Lo positivo fue la derrota de Varela Jr, que cayó 19-17 con Club Argentino; y lo negativo resultó el triunfo de San Miguel (17-12 como visitante a Gimnasia de Ituzaingó), resultado que dejó al CCC en el último puesto de la tabla. En este campeonato de Segunda División, los dos últimos descienden de manera directa a Tercera, mientras que 11º y 12º tendrán una segunda oportunidad para salvar la categoría, en un repechaje. Hoy, Ciudad está 14º con 28 puntos, a tres de San Miguel (31) y a seis de Varela (34), los rivales que debería superar para llegar a esa promoción. Y en la próxima fecha, el Tricolor recibirá ni más ni menos que al puntero del certamen, El Retiro, que ha cosechado 19 victorias y apenas 4 derrotas en 23 presentaciones. Por su parte, San Miguel jugará ante el escolta Virreyes (16-0-7), mientras que Varela Jr visitará a La Salle (8º con 12-0-11). FECHA 23. Se disputaron cinco de los siete partidos: Atlético Chascomús 24-29 Del Sur Rugby, El Retiro 34-17 Los Cedros, Gimnasia de Ituzaingó 12-17 San Miguel, Virreyes 34-15 La Salle y Varela Jr 17-19 Club Argentino. Quedaron postergados: Las Cañas vs Ciudad de Campana y Mercedes Rugby vs Tiro Federal de San Pedro. FECHA 24. Se jugará el sábado 19 con los siguientes encuentros: Ciudad de Campana vs El Retiro, Argentino vs Atlético Chascomús, La Salle vs Varela Jr, San Miguel vs Virreyes, Tiro Federal de San Pedro vs Gimnasia de Ituzaingó, Los Cedros vs Mercedes y Del Sur Rugby vs Las Cañas.

Ciudad de Campana no jugó ante las Cañas y quedó en la última posición

