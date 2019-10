La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 17/oct/2019 Breves: Fútbol







"PINCHÓ" Y VA POR RIVER Estudiantes de Buenos Aires volvió a hacer de las suyas en Copa Argentina: anoche, tras empatar 2-2 en los 90 minutos, derrotó 7-6 en los penales a Colón de Santa Fe y avanzó a las semifinales de la edición 2019. Así, además, se transformó en el próximo rival de River Plate, equipo al que eliminó en 2013 con un gol de Pablo Ruiz (ex Villa Dálmine). ¿Repetirá y se meterá en la final? FERROVIARIO, A SEMI Con gol de Gervasio Núñez a los 28m del ST, Central Córdoba de Santiago del Estero venció ayer 1-0 a Estudiantes de La Plata y avanzó a las semifinales de la Copa Argentina. El conjunto Ferroviario, que ascendió este año a la Superliga, esperará ahora por el ganador del duelo que Independiente y Lanús disputarán el próximo viernes 25 en cancha de Newells. En tanto, en el Pincha, después de esta derrota, quedó en duda la continuidad de su entrenador, Gabriel Milito. VICTORIA CARTERA En el cierre de la 10ª fecha del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana, Comunicaciones derrotó 3-0 a Fénix como visitante. Así llegó a los 16 puntos y se ubica en la 7ª posición, a tres del líder San Telmo. PELLA, A CUARTOS En el ATP 250 de Amberes, Guido Pella avanzó a los Cuartos de Final al superar 7-5 y 7-5 al coreano Woo Kwon Soon. El próximo rival del bahiense se conocerá hoy en el duelo que protagonizarán el belga David Goffin y el francés Ugo Humbert. En la jornada de este jueves también se presentará Diego Schwartzman, quien se medirá con el rumano Marius Copil, vencedor de Federico Delbonis en primera. RECORD EN MARATON Un día después de que el keniata Eliud Kipchoge se convirtiera en el primer atleta en bajar las dos horas en el evento realizado en Viena (carrera no oficial), su compatriota Brigid Kosgei se convirtió en la primera mujer en correr la Maratón en menos de 2 horas y 15 minutos. Fue en Chicago, donde estableció un nuevo récord mundial femenino: 2h14m04s.



