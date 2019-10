La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 17/oct/2019 Semanario del Pescador:

El pique en Las Lagunas

Por Luis María Bruno







Recordemos antes que nada que el ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires a través de la dirección provincial de pesca informa que desde el 1° de septiembre y hasta el 30 de noviembre próximo, rige la veda de pesca del pejerrey en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y que se permite la pesca y extracción de esta especie sábados, domingos y feriados con cupos limitados. Antes de las fuertes lluvias y tormentas de esta semana el pique por las lagunas se mantenía de la siguiente forma: ADELA R.2 Km.129 Ya aparecieron tarariras. Los mejores logros fueron con artificiales. ALTOS VERDES R.2 Km.183 Pila Con regular nivel de agua, y mucho pejerrey de buen tamaño, una laguna para visitar. Llamar por el estado del camino. Los que la visitaron algunos pescaron bien, pero otros no tanto. De costa se sigue con buena pesca. CHASCOMUS R.2 Km.112 Chascomús Pique en disminución. La pesca embarcada es una lotería, laguna difícil hoy. Lo mejor garetear y que tengamos un viento suave. Los días en que el sol entibia en el ambiente se logran capturas de las primeras taruchitas. CHASICO R.3-R.22 Km.737 Médanos a pesar de estar lejos, vale la pena el viaje, rinde muy bien, con muy buena pesca de pejerreyes durante toda la semana. CHIS CHIS R.2 Km. 143 Chascomús La mayoría de los pejerreyes están entre los 15 a 28 cm, hoy hay mucho pejerrey fuera de medida, por eso aconsejamos hacer pesca con devolución. EL BURRO R.2 Km.135 Chascomús Se mantiene el pique del pejerrey mucho chico y alguno medianos. Aparecieron las primeras tarariras tomando carnada. HINOJO GRANDE R.5 Km.421 Trenque Lauquen Continua en condiciones para tener en cuenta, ya que está rindiendo bien en calidad y cantidad. LAGUNA DE GOMEZ R.7 Km.265 JUNIN Muy difícil resulto esta temporada y por ahora sigue bastante muy esquiva hay que buscar mucho al pejerrey, ya que está muy errático. Es importante consultar con algún guía, para no perder tiempo y errar los caminos. Por Saforcada se vieron ya a las amigas de los artificiales de momento muy esquivas. LA SALADA de MADARIAGA a 32 Km. De Gral. Madariaga Laguna extraordinaria por la pesca que no se corta. La pesca no está fácil, hay que trabajarla para dar con los buenos. La pesca se realiza gareteando o anclado cerca de los juncos. La cuota es de 25 pejerreyes en esta laguna. Hay que cuidarla entre todos ya que tiene pejerreyes de un porte excelente. Hoy es muy visitada por los pescadores, y los fines de semana se complica mucho el pique, ya que hay muchas embarcaciones navegando. Hay que buscarlo y dejarlo comer. MONASTERIO R.2 Km.144 Chascomús El pique del pejerrey esta bueno, buscarlo pegado a los juncos los mejores ejemplares. En horas del mediodía, ya se capturan algunos ejemplares de tarariras medianas con carnada, y alguna esporádica con artificiales. Talleres de pesca de bagres de mar, bogas y tarariras El próximo sábado 9 de noviembre se llevaran a cabo los talleres de pesca de bagres de mar, bogas y tarariras, con una duración de dos horas cada taller teniendo los mismos cupos limitados, para mayores informes e inscripciones comunicarse al 031489-15-662887 o a semanariodelpescador@gmail.com En nuestro programa televisivo N°797 de esta semana te mostramos una salida de pesca realizada en el Camping el lavarropas sobre el arroyo brazo largo, el que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Hoy llegamos a los 1000 programa radiales por FM Simple 97.3 mhz por lo que será un programa más que especial, habiendo cumplido en el pasado mes de septiembre 18 años transmitiendo jueves a jueves la mejor información del pique de nuestra zona a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas no te pierdas la transmisión de hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

En la laguna La Soraida en Villa Cañas pesquero Luis Rovea la pesca del pejerrey sigue excelente y se puede pescar de viernes a lunes



