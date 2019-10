Dos vehículos protagonizaron un choque en barrio Del Pino, y dañaron a un tercero que estaba estacionado. Fue a media mañana de ayer, con el pavimento mojado, en la esquina de Rojas y Necochea, donde tiempo atrás una camioneta subió a la vereda y se metió dentro de la agencia de quiniela. El VW Gol se trasladaba por Rojas, y se encontró con una Fiat Toro que venía por Necochea; y por la inercia de la colisión, la Toro impactó contra un tercer vehículo que estaba estacionado. Por lo espectacular del choque, y como en ese lugar hay un domo del CIMOPU, el SAME envió dos móviles de manera preventiva, pero no fue necesaria la intervención de los médicos ya que sólo hubo que lamentar daños materiales. Intervino personal del Comando Patrulla Campana, afectado a la cuadrícula 4.

Rojas y Necochea. Tiempo atrás, una camioneta se subió a la vereda y rompió la vidriera de la agencia de quiniela.

#Dato Choque en barrio Del Pino, un Gol Trend y una Fiat Toro, en Ricardo Rojas y Necochea, también chocan a otro que estaba estacionado. Presentes dos móviles SAME, sin trasladados, CP zona 4 pic.twitter.com/DCvDplWLfn — Daniel Trila (@dantrila) October 17, 2019

Una carambola sin lesionados

