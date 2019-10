Su desgaste con la dirigencia fue clave en la decisión que ayer le comunicó al plantel. Llevaba 18 meses trabajando en la institución y en la pasada temporada condujo al equipo al Reducido después de 14 años. Se sabía que la relación entre Carlos Pereyra y la cúpula de la dirigencia de Puerto Nuevo no atravesaba su mejor momento. Y finalmente, ese desgaste derivó ayer en la decisión del entrenador de alejarse de la conducción técnica del plantel de Primera División que está disputando el Torneo Apertura de la Primera D. "Renuncié porque no teníamos el apoyo de los dirigentes", afirmó Jetín una vez que le comunicó la situación a los jugadores en el entrenamiento de la tarde. En ese sentido aseguró que hacía dos semanas que los dirigentes no se "acercaban" a los entrenamientos. "Ni siquiera para preguntarles a los jugadores si les faltaba algo", remarcó el cordobés, quien sin nombrarlo, apunto sus críticas hacia el Presidente de la instutción, Francisco Carnero. "Yo estoy agradecido a Juan Carlos Ortiz por haberme dado la posibilidad de poder dirigir en este club, a pesar de no tener recursos. Y estoy orgulloso porque junto a mi cuerpo técnico pudimos llevar Puerto Nuevo al Reducido después de 14 años. Y más orgulloso estoy del grupo que armamos para esta temporada. Realmente me duele dejarlos (a los jugadores) porque ellos se brindaron al ciento por ciento por nosotros y porque sabemos que este grupo está para cosas mayores, pero es difícil trabajar así, cuando tenía que ser desde DT hasta canchero, utilero, dirigente… Todos los días me llevaba a lavar las pecheras, he estado días hasta las 9 de la noche regando la cancha y también cortando el pasto. Me duele irme, pero sé que la decisión que tomé fue la acertada", agregó Pereyra, todavía dolido por este abrupto final de un ciclo que comenzó en abril de 2018, cuando se incorporó al Portuario. Su último partido como entrenador del Auriazul fue el pasado martes, en la victoria 2-0 como local sobre Sportivo Barracas con doblete de Mariano Filiosi. Ahora, la Comisión Directiva deberá resolver rápidamente en quien recaerá la conducción del equipo de cara al compromiso de mañana sábado a las 11.00 frente a Liniers por la séptima fecha del Torneo Apertura. En ese sentido, según trascendió, el apuntado para suceder a Pereyra sería Martín Correa. El hermano de Santiago (capitán de Puerto Nuevo la pasada temporada) y ex entrenador de Centro Español y Yupanqui, entre otros, ya habría mantenido contactos con la dirigencia Portuaria, incluso antes de la renuncia de "Jetín", por lo que sería el principal candidato.

Primera D:

Carlos Pereyra dejó de ser el DT de Puerto Nuevo

