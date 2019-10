P U B L I C



La señora se trasladaba en su bicicleta, cruzando la avenida en dirección al barrio Lubo. Fue trasladada al Hospital. Una mujer de mediana edad tuvo que ser trasladada por el SAME hasta el Hospital San José luego de caer de su bicicleta y experimentar varios golpes. El accidente se produjo ayer por la mañana, sobre la Av. 6 de Julio, cuando la mujer cruzaba en dirección al barrio Lubo, y un camión Mercedes Benz al servicio de la empresa Transclor la rozó y perdió el equilibrio, cayendo contra el pavimento. Aparentemente, más allá de los golpes y el mal momento, no hubo mayores consecuencias. Intervino personal del móvil 22204 de la policía.

A pesar del tamaño del camión, afortunadamente la señora no habría sufrido lesiones de gravedad.

#Dato Choque de Camión y bicicleta en Av 6 de Julio a metros de la Axion sentido a barrio Lubo. Ayer a las 10 hs. Una mujer que circulaba en la bicicleta fue trasladada al hospital por SAME 1 a cargo del Dr. Bizgarra. Policía Local móvil 22204 a cargo Of. López y Of. Quiroga pic.twitter.com/kgd4qZkwYT — Daniel Trila (@dantrila) October 18, 2019

La toca un camión y cae en la 6 de Julio

