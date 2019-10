Rubén Romano: "Mi lealtad es con los vecinos que esperan vivir mejor"

Fueron las palabras del candidato a Intendente del Frente de TODOS en el acto que conmemoró la gesta histórica de 1945.

El candidato a Intendente del Frente de TODOS, Rubén Romano, encabezó ayer el acto local por el Día de la Lealtad que conmemora la gesta del 17 de octubre de 1945. "Mi compromiso es con los el vecino que perdió el trabajo, el que no llega a fin de mes, el que no puede pagar las tarifas de luz, gas o agua, el jubilado que no puede comprar los remedios o el comerciante que no logra hacer rentable su negocio. Mi lealtad es con ellos" sostuvo el principal candidato de la oposición.

El Día de la Lealtad tuvo en Campana un acto multitudinario en el salón de la Unión Obrera Metalúrgica y contó con la presencia de dirigentes, afiliados y vecinos que escucharon atentos las palabras del candidato a intendente del Frente de TODOS.

"Hace un año caminábamos los barrios y los vecinos nos pedían la unidad, a eso respondimos y llegamos a este momento con un gran equipo de trabajo, en el que estamos representados sectores de distintas ideas pero con un objetivo común: mejorar la calidad de vida de los campanenses" expresó Rubén Romano y agregó "hoy sabemos que lealtad es gobernar para los vecinos, para todos por igual".

Del acto participaron representantes de la Unión Obrera Metalúrgica –Seccional Campana; de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y del SECASFPI – Sindicato de ANSES quienes expresaron su acompañamiento a Alberto Fernández en la Presidencia, Axel Kicillof en la Gobernación y al actual concejal del Frente de TODOS, Rubén Romano, en la Intendencia Municipal de Campana.