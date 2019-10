P U B L I C



Después de caer en su debut en Alejandro Korn, el Tricolor buscará su primera victoria del certamen. El encuentro se jugará desde las 21.30 horas en el gimnasio de Chiclana 209. Por la segunda fecha de la Zona Norte "B" del Torneo Provincial de Clubes 2019/20, el Club Ciudad de Campana recibirá esta noche la visita de Sportivo Pilar en un partido que se jugará desde las 21.30 horas en el gimnasio de Chiclana 209. Para los dirigidos por Sebastián Silva será la oportunidad de lograr su primera victoria del certamen, dado que en el debut cayeron 79-75 como visitante frente a Social de Alejandro Korn. Claro está: no será un objetivo sencillo, dado que enfrente tendrán a un rival con el que se conoce mucho y que ha mantenido la base del equipo que terminara subcampeón de la pasada edición del Provincial (en ese torneo, el Rojo de Pilar eliminó justamente al CCC en Cuartos de Final). En su primera presentación, el Tricolor mostró que sus principales virtudes ofensivas están en el perímetro (Francisco Santini, con 22, y Camilo Cáceres, con 19, fueron sus máximos anotadores) y que su mayor desafío es disimular la falta de centímetros y corpulencia en el juego interior. Por su parte, Sportivo llegará a Campana también a la búsqueda de su primer triufno, después de haber perdido 77-75 como visitante frente a Colón de Chivilcoy en su debut. En ese encuentro, su goleador fue el pivot Nahuel Mas (22 puntos), mientras que los perimetrales Francisco Ruiz y Lautaro Expósito acompañaron con 17 y 14, respectivamente. En el otro encuentro de esta segunda fecha de la Zona Norte "B", Social de Alejandro Korn volverá a ser local cuando reciba a Belgrano de San Nicolás, que en el debut superó a Atenas de La Plata en tiempo suplementario. En tanto, Atenas jugará el partido Interzonal Norte frente a Platense, el otro equipo de La Plata que participa de este Provincial. Mientras que por la Zona Norte "A" jugarán: Independiente de Zárate vs Deportivo San Vicente y Regatas de San Nicolás vs Colón de Chivilcoy. En la primera fecha de este grupo, Independiente (Z) cayó en su visita a Platense, mientras que Regatas superó 82-63 como visitante a Deportivo San Vicente. ZONA SUR Este grupo, que cuenta con siete equipos, ya disputó su segunda fecha el pasado lunes, cuando se dieron los siguientes resultados: Racing de Olavarría 93-81 Sporting de Mar del Plata; Costa Sud de Tres Arroyos 78-94 Pueblo Nuevo de Olavarría; y Blanco y Negro de Coronel Suárez 81-85 Sarmiento de Coronel Suárez. Libre quedó Independiente de Tandil. Con esos resultados, las posiciones son: 1) Sarmiento (2-0), 4 puntos; 2) Racing y Blanco y Negro (1-1), 3 puntos; 4) Pueblo Nuevo e Independiente (1-0), 2 puntos; 6) Costa Sud y Sporting (0-2), 2 puntos. En tanto, la tercera fecha se jugará este fin de semana y tendrá los siguientes encuentros: Pueblo Nuevo (O) vs Blanco y Negro (CS), Sarmiento (CS) vs Racing (O) y Sporting (MdP) vs Independiente (T). Libre queda Costa Sud (TA).

Básquet:

Ciudad de Campana recibe esta noche a Sportivo Pilar por la segunda fecha del Provincial

