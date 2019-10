Un grupo de vecinos pide por el arreglo de la calle Lavezzari.

Vecinos del barrio San Luciano reclamaron que el Municipio desoye el "contínuo pedido" de arreglo de la calle Lavezzari, entre otras artrerias, y aseguran que con las lluvias "se vuelven intransitables".

"Estamos realmente cansados de pedirle al intendente Sebastián Abella que al menos nos tire un poco de tierra. Somos varios los vecinos que insistimos con este reclamo", expresaron.

Además, mencionaron que la lluvia dificulta el tránsito por el barrio y que pese a su insistencia "ni Abella ni nadie de su gestión ofreció alguna respuesta".

"Queremos que nos escuchen. Tenemos chicos y con las calles así cuando llueve no podemos sacarlos. Si hubiese alguna emergencia sería imposible salir. Somos seres humanos, no animales. No merecemos vivir así", completaron.