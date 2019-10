Directivos de la Escuela Normal se expresaron sobre la exposición de candidatos

NOTICIA RELACIONADA: Los cinco candidatos a Intendente de Campana expusieron en la Escuela Normal Señalaron que fue organizada en conjunto por el equipo directivo y docente del establecimiento, aclararon que no hubo abucheos a los candidatos y que los medios podían ingresar si solicitaban autorización previa. Directivos de la Escuela de Educación Secundaria Nº6 (más conocida como Escuela Normal) solicitaron aclarar las circunstancias en las que se dio la exposición de los candidatos a intendentes, llevada a cabo en ese establecimiento educativo el pasado martes 15 de octubre. Fue a través de una carta enviada a La Auténtica Defensa y firmada por la directora Cristina Negri y las vicedirectoras Ligia Cornejo y Melisa Felice. En la misma, se detallan una serie de correcciones al artículo publicado por LAD en su edición de ayer. Primero, los directivos señalaron que el evento fue una "exposición" en la que "los candidatos exhibieron los puntos más importantes de sus propuestas en salud, educación, políticas públicas y políticas sociales". En segundo lugar, desde la Escuela Normal explicaron que la organización del evento corrió por cuenta del equipo docente y directivo, y no por el centro de estudiantes de la institución. Según precisaron, la dirección le realizó la propuesta a la docente de historia Sandra Benítez, quien junto a sus colegas Laura De Cia y Aldana Canavese "se ocuparon de contactar a los candidatos y llevar a cabo el encuentro". El proyecto fue aprobado por la Jefatura Distrital y la inspectora de nivel secundario Marta Francesena, informaron. Por otra parte, también aseguraron que durante la exposición los estudiantes "participaron de manera activa en un espacio generado ex profeso para canalizar inquietudes, consultas y expectativas" y que "en ningún momento abuchearon a ninguno de los candidatos presentes", con la jornada realizándose "en un clima de armonía y consenso". "La escuela es un espacio de carácter público donde a pesar de sus puertas abiertas a la comunidad, no pueden ingresar personas ajenas a la institución sin autorización previa, en el marco de las políticas de cuidado", añadieron en referencia a la ausencia de los principales medios de comunicación en el evento, entre ellos LAD. Además, indicaron que un video de la exposición fue subido a la página de Facebook de la EES Nº6, llamada "Secundaria6 - Escuela Normal Eduardo Costa".





Directivos de la Escuela Normal se expresaron sobre la exposición de candidatos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: