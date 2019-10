Tener una PyME y estar a "la buena de Dios"

P U B L I C



Así describió Miguel Andere, propietario de una PyME Metalúrgica de la ciudad, la actual situación del sector que se vio sumamente afectado por los tarifazos en los servicios, el aumento de los costos y una considerable baja en la producción. "De los últimos meses del 2017 a hoy, tuvimos un aumento entre el 500% y 700% en el servicio eléctrico. Actualmente, pagamos $60 mil pesos de luz", contó Miguel Andere, propietario de una PyME Metalúrgica radicada en Campana hace varios años. Su testimonio desenmascara "la otra cara" de los aumentos y evidencia cómo los tarifazos pueden afectar la economía de una pequeña y mediana empresa. Dedicados a la fabricación de estructuras metálicas y montajes, esta PyME se vio notablemente afectada. Según explicó, Andere: "Nos representa un sinfín de problemas. Tuvimos un aumento de costos y, por la actual situación económica, a la vez bajamos nuestra producción hasta un 50%". "Esto -agregó Andere- no podemos trasladarlo al precio de venta lo que nos representa un deterioro en calidad de la empresa porque de alguna manera se debe ajustar". Cuando se le consultó cómo sostiene "las puertas abiertas", Andere optó por decir "aguantar". "Eso hacemos empleados y propietarios estamos aguantando entre todos. Estamos tratando de llegar a un cambio de gobierno porque tenemos esperanzas de que las políticas económicas se renueven y que haya una mejora para nuestro sector", afirmó. Y, aunque tiene buenas expectativas también expresa cierta desazón: "Sabemos que no será fácil porque durante todos estos años se perjudicó muchísimo al sector industrial y productivo y a nosotros, las PyMES. Pero también sabemos que si no hay un cambio profundo de las políticas económicas, no hay futuro". "Este gobierno atentó contra la producción local para favorecer a unos pocos. Por eso, es necesario construir una salida colectiva para volver al progreso", añadió. En este sentido, Miguel aseguró que sin duda el resultado de las PASO renovó sus esperanzas. "Hoy sentimos que con este actual gobierno, las PyMES estamos a la buena de Dios", completó.

Miguel Andere, propietario de una PyME Metalúrgica de la ciudad junto a Romano.



Tener una PyME y estar a "la buena de Dios"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: