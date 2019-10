La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 18/oct/2019 La importancia de nuestras palabras

Algunos dicen que las palabras se las lleva el viento. Algunos dicen que el poder de las palabras es una de las fuerzas más fuertes en la tierra. Entonces, ¿en qué quedamos? Ambas son verdad. Es el peso de las palabras que dices lo que determina su poder. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestras palabras signifiquen algo?...Te presentamos unas cuantas reflexiones al respecto: La verdad no necesita explicaciones. Cuantas menos palabras utilices, más significado y valor tendrán. Cuenta lo que sepas, que es cierto... Y no tendrás que ocultar tus pensamientos con palabras. Las palabras dejan de tener significado si no hay convicción en pronunciarlas. Cuando las palabras salen de lo más profundo de tu ser, llevan consigo un gran poder. No cometas el error de tratar de engañar a otros con lo que dices. Si descubren que tus palabras no son ciertas, será muy difícil que te tomen en serio. Las palabras son fáciles de pronunciar. Pero para que esas palabras tengan algún tipo de poder, deben tener eco en la realidad mediante tus actos y forma de ser. Las palabras no son sino el reflejo de lo que quieres decir; lo que estás dispuesto a hacer tiene más significado que todas las palabras del mundo. Y mientras más cosas hagas y más promesas cumplas, más significado adquirirán tus palabras, más poder y más fuerza. Habla claro; con el corazón, con respeto y humildad. Y, recuerda, que desde la autenticidad de tu persona vienen las mejores palabras. Claudio Valerio © Valerius

