La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 18/oct/2019 Agenda Cultural:

Fin de Semana del 13 al 20 de Octubre







GPS: Almacén Cultural (Alsina y 9 de Julio, Zárate). Bisellia Teatro Bar (Estrada 718, Campana). Fratello´s Bar (Sarmiento y Coletta, Campana). Imágen (Brown 251, Zárate). La Última Puerta (San Martín 276. Campana). Mauri´s Bar (Dorrego 745, Zárate). SuperFreak (Independencia y Brown, Zárate). Teatro La Rosa (Sivori 916, Campana). Wakisiri (Bravo 523, Campana). 17 Unidos (Moreno y Sívori, Campana). Rancho Viejo (Dasso 415, Campana). VIERNES Bisellia: A las 21 habrá "Tango y algo" más con Carolina Salvatierra y Silvia Guglielmi. A las 23 habrá show y karaoke con Leo Ubiedo y Joako Portal. Fratello’s: A las 23 sonará "Dulce Natural", "Las Máscaras" y "Los Naturalmente". El show comienza a las 23 y la entrada estará $100. La Última Puerta: Habrá Festi Trap con artistas de la zona. El evento comienza a las 22 y la entrada es gratuita. Mauri’s Bar: Se presentan "B2B", Axel Bianchelli, JP Etchecopar, Mateo Espíndola y Lisandro Manzi. Pachamama: A las 19 habrá un espacio de lectura experimental donde se compartirá e interpretará a distintos autores. A las 22 se proyectará "Joker" (2019). La entrada es un alimento no perecedero. Teatro La Rosa: A las 20 estará la obra "Flora Tristán". La entrada es a la gorra. Rancho Viejo: Peña y cantina con Fabián Berón, Diego Barrera, y Meli Carelli. Micrófono abierto hasta que las velas no ardan. SÁBADO Almacén Cultural: A las 19:30 habrá cine debate con "Bloody Daughter" de Stephanie Argerich. Imagen: A las 22 habrá stand up con "Tato" Broda y "Nati" de los Santos. Entrada 2x1 anticipada. Mauri’s Bar: Se presenta "El Verdugo del Juez" junto a "Animistas" a la medianoche. Pachamama: Estará el "Fuegaviva Fest", primer encuentro transfeminista zonal en Campana. Habrá ferias, talleres, teatro, proyección de documental y música. Parque Urbano de Zárate: Habrá expo colectividades del mundo con comidas típicas y shows musicales desde las 12. SuperFreak: Sonará la experimentada banda de punk "Cadena Perpetua" junto a "Lash Out". Horario de puerta a las 23. Teatro La Rosa: A las 19 estará la obra "Nenina". La entrada es a la gorra. Wakisiri: A las 21:30 se presenta Leandro Barreto con Fernando Mores y Diego Fallistocco como invitados. 17 Unidos: Habrá doble show con Dalia y Claudio y "su onda sabanera". DOMINGO Bisellia: A las 21 estará el show "Aquellas Canciones"con Rubén Rasio y Gustavo Retamozo. La Última Puerta: Habrá actividades toda la tarde. Parque Urbano de Zárate: Habrá expo colectividades del mundo con comidas típicas y shows musicales desde las 12. SuperFreak: Sonará la experimentada banda de punk "Cadena Perpetua" junto a "Lash Out". Las puertas abren a las 20. Teatro La Rosa: A las 19 estará la obra "Etiopía". La entrada es a la gorra.



Este sábado tendrá lugar el primer festival transfeminista de Campana.

Agenda Cultural:

Fin de Semana del 13 al 20 de Octubre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: