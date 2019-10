Efemérides del día de la fecha: 18 de Octubre

P U B L I C







DÍA MUNDIAL DE LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA Establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en el año 1972, su origen se remonta a una carta que le envió el General Juan Domingo Perón al Secretario General de la ONU, Kurt Waldheim, advirtiendo sobre el desastre ambiental y haciendo un llamado urgente para generar acciones que reviertan esta situación: "ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología. Es necesario revertir de inmediato la dirección de esa marcha, a través de una acción mancomunada internacional." En esta jornada se busca concientizar acerca de la importancia del cuidado del medio ambiente y educar a la población para prevenir y erradicar actos que lo dañen.



FALLECE THOMAS EDISON Thomas Alva Edison nació el 11 de febrero del año 1847 en Ohio, Estados Unidos. Apenas cumplidos los tres meses de ingresar a la escuela, el pequeño de 8 años fue expulsado por su maestro que considero su dificultad para concentrarse un retraso mental; ante esto, su madre decidió educarlo en casa: "ella me hizo la persona que soy porque siempre me hizo sentir que tenía una misión en la vida que no debía fallar." Los libros fueron indispensables para su formación, sin embargo, su inquieta curiosidad y su afán por aprender lo llevaron a realizar experimentos en un viejo vagón abandonado; allí aprovechó el acceso a las noticias que llegaban a la estación y fundó su propio periódico, el "Grand Trunk Herald", pero este llegó a su fin cuando sus químicos entraron en contacto con una barra de fósforo e incendiaron por completo el vagón. Como muestra de agradecimiento por salvar a su hijo de ser atropellado por un tren, el telegrafista Mackenzie le enseñó todo lo que sabía acerca de la telegrafía y el código morse; esto no sólo le permitió conseguir trabajo en varios lugares sino que también despertó en él un gran interés por el telégrafo. Es así como a los 16 años realizó su primer invento: un repetidor automático, cuyo mecanismo facilitaba la traducción de los códigos. A pesar de su buena acogida su siguiente invento, una máquina que contaba automáticamente los votos, fue rechazada por la legislatura de Massachusetts. Aun así, esto no lo desanimó y continúo inventando: en el año 1874 inventó el telégrafo cuádruplex, un dispositivo que permitía enviar y recibir 4 mensajes telegráficos al mismo tiempo en una misma línea; dos años después, fundó en Nueva Jersey su "fábrica de inventos", lugar en el que inventó el fonógrafo, aparato que permitía grabar y emitir sonido, el micrófono de carbón y la bombilla. Más adelante, inventó el mimeógrafo, aparato para hacer copias en papel esténcil, el quinetoscopio, máquina que reproducía películas, las baterías de niquel-hierro y el primer sistema de distribución eléctrica del mundo: "la genialidad es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración." Falleció a los 84 años, en el año 1931, en Nueva Jersey, Estados Unidos. SE PUBLICA "MOBY DICK" Un día como hoy en el año 1851, Herman Melville publicaba la novela "Moby Dick" bajo el nombre "La ballena" en 3 tomos. Escritor y marinero, Melville explotó sus experiencias en barcos balleneros para escribir la obra que se desencadenó por dos hechos: la tragedia del Ballenero Essex y la temida ballena albina "Mocha Dick." El primero ocurrió en el año 1820 cuando el ballenero fue embestido por una feroz ballena que hundió el barco, los tripulantes lograron salvarse en los botes salvavidas comenzando un agónica travesía en la que el hambre, la deshidratación y la locura se apoderaron de ellos y le hicieron tomar la drástica decisión de recurrir al canibalismo para sobrevivir, apenas 12 de los 21 marineros sobrevivieron; por otra parte "Mocha Dick" era un feroz cachalote de la Isla Mocha, Chile, que había hecho naufragar a varias barcos y hasta se cree que fue el responsable del hundimiento del Essex. "Moby Dick" narra la historia del ballenero "Pequod", embarcación comandada por el capitán Ahab, un hombre con vasta experiencia en el mar que había perdido su pierna en un enfrentamiento con "Moby Dick", y que quiere vengarse del animal.

Efemérides del día de la fecha: 18 de Octubre

